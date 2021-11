Gianluigi Donnarumma, ainda tem problemas no PSG. Congelar Pochettino Raiola

baelash para cada Gianluigi Donnarumma o Paris Saint-Germain: ele não mau humor que tem Eu reconheço Nos últimos dias ele foi goleiro Nacional, mas é real Inflamação do estômago e intestinos O que o forçará a desistir da próxima partida do campeonato contra ele Nantes.

Então, chove no molhado número um azul, Deslize para obter o desempenho mais recente comItália E sua saída para posição desconfortável que foi criado sob Torre Eiffel.

Psg, Gianluigi Donnarumma Não Convidado: Proprietário Keylor Navas

De acordo com a rotação decidida pelo técnico do PSG Mauricio PochettinoContra o Nantes, o goleiro da Campânia teve que jogar entre as listas, devido ao comparecimento em relação ao candidato à vaga. Keylor Navas, que jogou 11 jogos contra os 7 anteriores Milan.

Donnarumma, que foi interrompido por gastroenterite, não treinou e irá gradualmente voltar a fazê-lo apenas nos próximos dias, esperançosamente Recuperando-se para o grande jogo Liga dos Campeões vs. Cidade de Manchester.

Psg, Pochettino em Donnarumma: “Tivemos que nos adaptar à sua chegada”

Na sexta-feira, em entrevista ao L’Equipe, o técnico do Paris Saint-Germain Pochettino voltou à posição especial de goleiro, Único na Europa: “No verão não houve discussão, Tivemos que nos adaptar Quando Donnarumma chegar. Nossa responsabilidade era dizer: se você pode competir e se gerenciar dessa forma, esta é a melhor solução. ”

“Quando você tem dois jogadores em quem confia e eles mostram todos os dias que sabem jogar, Não seria certo definir prioridades para um dos dois. Isso não significa que não haja tempo para fazermos uma escolha. Espero que você entenda isso É preciso coragem Para colocar os dois em competição, para fazê-los entender que eles têm que estar preparados ”.

Psg, a resposta de Pochettino a Donnarumma e Raiola

Nos últimos dias, o proxy Mino Raiola Ele está de volta para se fazer ouvir sobre a decisão de Pochettino de continuar o rodízio entre os dois goleiros. Esta foi a resposta clara de Pochettino ao promotor: “Clientes Eles acham que seu jogador é o melhor E que ele tem que jogar, até a minha mulher acha que sou o melhor treinador do mundo e eu digo que não … ”.

“Há amor, procuramos proteger os nossos entes queridos, ele é humano. Eu procuro também proteger o meu filho: para mim ele é o mais bonito e o mais inteligente … Mas é sempre assim, é diferente. Aqueles ao seu redor vão falar com o coração e porque eles sentem afeto, mas Um treinador não pode pensar da mesma maneira“

OMNISPORT