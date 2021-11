“A Roma, graças à minha mãe. Mourinho é ótimo com os jovens”

Como nasceu a paixão pelo futebol?

“Tive uma grande paixão pelo futebol desde que era jovem. Joguei numa das melhores academias do meu país, sobretudo obrigada por apoiar a minha família. Sempre estive determinado a ser jogador de futebol”.

Roma percebeu imediatamente o seu talento ..

“Um olheiro do clube me viu em um torneio em Gana e me levou para a capital para um teste. A Roma decidiu me contratar imediatamente. Foi uma oportunidade que eu não esperava na minha vida. Sou grato ao clube e a Deus por isso. ”

A quem você gostaria de agradecer por ter chegado tão longe?

“Se estou aqui hoje, devo sobretudo à minha mãe, devo agradecer-lhe, pois é ela quem mais está a fazer por mim neste momento da minha vida.“

Mourinho?

“Ele é um grande treinador, principalmente com os jovens. É um treinador que te incentiva, te motiva, eu o amo tanto. Ele te empurra e te incentiva a fazer o que você quer, a dar o seu melhor e melhorar a cada dia Acho que essa relação comigo se deve ao compromisso que coloco em cada coaching e no meu trabalho. ”Sério no campo.Tenho certeza que se eu não tentasse tanto, o treinador poderia não me lembrar em uma foto no Instagram como ele fez. “

Nas redes sociais e na frente das câmeras, Mourinho nunca perde a oportunidade de lembrar como “Um garotinho tem qualidades” …

“Talvez o treinador tenha mencionado algumas das minhas característicasE Estou familiarizado com minha velocidade e profundidade de ataque e espaços. Mas estou convencido de que ele deve usar sua experiência e a experiência da equipe da primeira equipe para aprender algo novo todos os dias. ”

Há alguns dias, houve muita discussão sobre sua escolha de não atender à primeira ligação de Gana. Você pode explicar isso?

“Achei que era muito cedo para responder ao apelo da seleção nacional porque preciso me desenvolver física, mas também mental e psicologicamente. Também acho que é importante para mim ficar em Trigoria para recolher os treinos sob as ordens de Mourinho, continuar melhorando e a crescer. Tenho muito respeito pela minha selecção nacional e espero fazer parte dela no futuro. ” Uma opção compartilhada com o próprio Mourinho: “O treinador perguntou se eu ia e eu disse que ainda não estava pronto. Mas foi minha decisão. Achei que era muito cedo para dar esse passo. ”