Inzaghi: Napoli e Milan em ritmo incrível. Temos que fazer mais nos confrontos diretos | Notícia

Técnico do Inter: “Escolho a convocatória no domingo, mas sem pensar no Shakhtar”

Ele Ela Confronto direto com o Napoli primeiro, A principal partida do grupo da Champions League contra o Shakhtar imediatamente depois. Entre domingo e quarta-feira O Inter enfrenta um desafio duplo em San Siro O que pode dizer muito sobre o resto da temporada. contra Ex Spalletti, jogar contra os nerazzurri pela chance de subir e descer na classificação, encontrar um ponto de viragem em um torneio que viu confrontos diretos até agora, seja por erros, infortúnio ou uma combinação dos dois, foi mesquinho com contentamento. Na Europa, por outro lado, contra os ucranianos de zerby, grande parte das chances de atingir o objetivo das oitavas de final está em jogo: “Escolho o time depois do final de amanhã – anunciou Inzaghi em entrevista coletiva – masn jogar defesa ranukia. Com o Napoli ele é muito importante, e com o Milan ele está dando um passo incrível: Devemos dar algo mais no confronto diretoMesmo que agora mereçamos coletar mais. ”

Conferência de Inzaghi na véspera entre Nápoles

Bom dia senhor, amanhã enfrentará o melhor ataque e a melhor defesa: que corrida espera?

“Será um jogo muito importante frente ao Milan respectivamente. Coragem e motivação farão a diferença, sabendo que voltamos a jogar contra uma excelente equipa.”

Poderia ser uma corrida divisória para você?

“Temos feito um excelente percurso tanto no campeonato italiano como na Champions League. No campeonato estamos dois pontos atrás no ano passado, considerando que já jogámos várias vezes fora de casa e sabemos o quanto isso ajuda os nossos adeptos . Nós. Milan e Napoli mantemos um ritmo que não vemos na Itália há 40 anos. Contra Atalanta, Juventus e Milan merecíamos mais, viemos três vezes, definitivamente precisamos fazer mais no início do confronto direto jogos de cabeça amanhã. ”

Como você gerenciará os jogadores internacionais recém-retornados? A partida contra o Shakhtar também pode afetar suas escolhas?

“Sobre como administrar a equipe, eu poderia ter falado melhor antes de Milan e Sherif porque completamos todo o grupo. Agora perdemos De Vrij e Sanchez e tivemos problemas com Bastoni e Dzeko. Veremos pela manhã as opções que precisamos a ser feito, mas vamos nos concentrar acima de tudo no Napoli. Vamos mandar o melhor elenco. Em campo ”.

O Napoli está fazendo grandes coisas: você ficou surpreso com a trajetória de Spalletti?

“O Luciano sempre fez bem por onde passa, é uma mais-valia para as suas equipas. O Napoli é uma excelente equipa, manteve os melhores elementos incluindo Fabian e Koulibaly. Tem muita qualidade, tem sido uma equipa muito forte para o anos, Spalletti foi muito bom, mas Gattuso Ele também fez coisas excelentes. “

Como você pode aumentar o teto de confrontos diretos?

“Temos que tentar enfrentar os episódios da melhor maneira possível, muitas vezes por exemplo nesses confrontos diretos havia uma penalidade, não dada ou errada, mas estou orgulhoso desses caras que me dão tanto. todos podem fazer melhor, eu sabia que haveria um ano de transição depois que as derrotas fossem no verão e, em vez disso, somos competitivos em todos os lugares. O clube e os fãs estão sempre do nosso lado. ”

Por falar em gols e pênaltis, como você avalia o momento de Lautaro?

“Em Reggio Emilia Lautaro marcou um pênalti muito importante, depois estão Calhanoglu e Perisic. Vamos nos preparar para qualquer eventualidade. Os atacantes podem ter momentos difíceis, como eu, como meu irmão, como Immobile em Roma. Lauti está cem por cento dentro. Para o projeto, ele tem que se preocupar Só se não tiver chances. Ele tem que continuar como está e acreditar no seu potencial, e ele vai voltar a marcar como sempre fez. ”

Houve vários episódios complicados do ponto de vista dos juízes nesta temporada: Qual a importância dos erros?

“Há muitos anos que estamos na Europa e entendemos que não podemos reclamar dos nossos dirigentes. Você pode cometer erros, como os jogadores, depois do derby, felicitei a equipe de árbitros. Temos sorte na Itália.”

Os dados de hoje falam sobre Calhanoglu completamente diferente, em números, do que no passado …

“Acho que ele tem se saído bem até agora, tem quantidade e qualidade, nas grandes partidas ele tem feito muito bem, aqui ele joga de uma forma diferente do Milan, mas ele marca gols e ajuda e deve continuar assim, nós estamos felizes em tê-lo conosco. ”

O que você acha do novo estádio de Milão?

“San Siro dá emoção, o novo estádio será bem-vindo e um motivo para o desenvolvimento de ambos os clubes”

Você enfrentou o Brozovic, que está negociando a renovação do contrato com o Inter?

“Marcelo é um grande jogador de futebol, está aqui há muitos anos e sempre faz grandes coisas. Nossos treinadores estão aqui todos os dias, pensando nessa dinâmica. Com certeza sabem minha opinião sobre o jogador.”

Com o Napoli e também com o Shakhtar, Frej estará ausente: Como ele vai redesenhar a defesa?

“Depois das seleções, tivemos alguns problemas, amanhã ele enfrentará Frog, que é muito confiável e está aqui há muitos anos. Ele não fará ninguém se arrepender.”