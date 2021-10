Boletins Salernitana – Monstro Ribery, Schiavone campeão inesperado

Resultado final: Venezia-Salernitana 1-2

Belek 6 Mantém o placar em equilíbrio com duas boas defesas no final do primeiro tempo.

sorte 5,5 Alencia ataca sobretudo do lado dela, Salernitana sofre muito na direita. Ele perdeu alguns balões na reinicialização, o que poderia ter sido muito caro.

Strandberg 6 – Ele ainda não está no topo, mas como é importante no jogo aéreo.

estômago 6,5 – Ele também não está 100%, mas com a cabeça ele pega todos e faz pelo menos três intervenções decisivas na pequena área. da 42’st Gagliolo sv.

Ranieri 6,5 – É verdade que falhou alguns cruzamentos, mas em termos de empenho e determinação é do mais alto calibre.

por Tacchio 6 – Esta etapa evoca ótimas lembranças, não é por acaso que produz uma prova de bom nível lutando até o fim.

Obi 6 Excelente trabalho na fase de não aquisição, tudo em tudo o que merece. Dal 20’st Kechrida 5,5 O pecado em precisão dá a sensação de um potencial não expresso.

Castanos 6.5 Nos momentos sombrios um jogador de futebol sempre pode acender a luz, as oportunidades mais perigosas sempre aparecem de seus pés. Do 20º Schiavone 7 – Ele se tornou o campeão do dia com o gol anterior aos 95 minutos.

Ribery 7,5 – Que jogo ele jogou? Socorro, os caras pularam feito alfinetes, foram expulsos e trabalharam muito até perto da área dele.

Ponazzoli 7 – Ele tem uma boa chance com a direita, ele não emoldura o espelho. Em seguida, ele marca 1-1 e começa uma recuperação decisiva. D 30’st Simy 5 – A bomba geral assobia para ele, e ele não faz nada para ganhar aplausos.

Atualização Djuric 5.5.1 – Ele pega todas e é arrasador em relação ao Ceccaroni, meio voz mais baixo porque consegue armar o gol três vezes, mas “passa” para o goleiro. De 30’st Gondo 6 – Coloca a cabeça marcando o 1-2 gol.

Stefano Colantono 6.5 O Salernitana vence o segundo jogo de sua história na Primeira Divisão, e no final adivinha as mudanças. Três pontos de platina.