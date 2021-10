Ele deve terminar sua carreira no azul. “

Nápoles – “Aquela com Nápoles foi minha primeira experiência na Europa e foi ótima. Você marcou no Cosenza e nos aproximou da promoção, foi um momento importantePalavra de luciano martin minha comunidade, ex-meio-campista Nápoles interveio por Revista napolitana. “Foi um prazer jogar no time de Maradona, seu povo é ótimo e eu gostaria de ter ficado mais tempo para curtir o Napoli na Série A. Nossas comunicações hoje. Minha comunidade, agora, é Agentes Quem lida com remessas: “Quem vou trazer para Nápoles? Tenho bons jogadores, mas não digo um nome específico, mesmo que espere um dia trazer um jogador para o Napoli. Lozano? Isso me lembra do jogador que costumava ser“

Spalletti, espero que ele consiga o Scudetto. no mestre Spalletti: “Ele tem experiência e conhece bem o futebol italiano, espero que Spalletti leve o Napoli a vencer o campeonato. Osimene? rapidamente MbappeOcupa espaço e é sempre perigoso. Escolha entre a Série A italiana e a Liga Europeia? Não, o Napoli tem jogadores para enfrentar as duas competições com calma, como os grandes jogadores: ganhar um título este ano seria ótimo ”. Então veio a vez distintivo: “Ele é o Napoli e representa o logotipo com um N, deve terminar sua carreira em azul. Coulibaly? Agora ele é o zagueiro mais forte da Europa. Amo o respeito que ele conquistou ao longo dos anos desde o Napoli hoje. É um time difícil de enfrentar, sempre tentando jogar bem e tendo coragem“

