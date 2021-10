“Em apuros cento e setenta punições”

A polêmica após o pênalti de Mariani na Inter-Juventus na noite passada não dá sinais de diminuir: aqui está a intervenção final

o Pênalti concedido a Juventus Nos últimos minutos da partida contraInter, faça Dumfries ao custo de Alex SandroSimon the Nerazzurri empatou insaciável. O árbitro da partida, Maurizio, acabou na rede Mariani, que, após referir-se a Onde Conceda a pena máxima, então feita por Paolo Dybala.

No final da disputa, muitas disputas o uso dos chamados ‘Protocolo VR.‘Para alguns,’ Não utilizável nessa ocasião, visto que o árbitro viu e decidiu no campo de jogo Toque do zagueiro holandêsInter na esquerda brasileira Juventus. No entanto, outros acharam que era certo revisar o procedimento e corrigir um erro de julgamento óbvio.

Enfim, o designer Gianluca também acabou no banco dos réus Rochoso: “Parece-me que ele está se metendo em apuros, porque falou da sala VAR, da soleira alta e do abandono de Rigorini – palavras do jornalista Giovanni capuano À Rádio Punto Novo – Temos quarenta e quatro pênaltis em noventa partidas. Estaremos em torno de cento e setenta no final da temporada, muito além dos números dos últimos anos, acima dos limiares europeus. “

contínuo capuano: “Rochoso Ele tem um problema, que é aquele A equipe de arbitragem não é boa, mas não é culpa dele. Agora é necessário que os jovens cresçam rapidamente. Ele está tendo um pouco de dificuldade em fazer com que seus pais o sigam e isso é sério, é um grande negócio. O torneio é delicado e pode ser disputado Scudetto, para os primeiros quatro lugares. Hoje, para a sobrevivência dos clubes, o quarto lugar provavelmente merece mais que um campeonato. Precisamos de uma correção de curso rápida, porque estamos no final de outubro e respiramos em janeiro-fevereiro. Eu tinha grandes esperanças no início da temporada, mas Rochoso Está me deixando na mãoOs julgamentos de Transant não deixam margem para interpretação.