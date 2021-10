Mo, Spalletti, Inzaghi e Gaspe ficaram de fora, então quem vai para o banco? Do jovem analista ao inseparável

O décimo dia de liga Ele perde quatro figurões. Não no campo, mas no banco. Jose mourinhoE Luciano SpallettiE Simon Inzagem outro significado Gian Piero Gasperini Eles foram desclassificados por um dia pelo juiz de esportes após receberem cartões vermelhos nos jogos de domingo. RomaE NápolesE Inter NS Atalanta Eles enfrentarão a luta no meio da semana sem seus líderes sentados no banco. Mas, para um técnico não qualificado, há sempre um “segundo” pronto para assumir o comando e ocupar seu lugar, pelo menos por 90 minutos. então espaço João Sacramento (Roma), Marco Dominicini (Nápoles), Massimiliano Faris (inter) e Tullio Gritti (Atalanta).

João Sacramento, Le Special Two

Não existe uma pessoa especial? Não tem problema, vá para o banco dois especiais. João Sacramento é assistente técnico de José Mourinho em Roma. Com apenas 32 anos, o jovem treinador português vai liderar os Giallorossi na digressão a meio da semana frente ao Cagliari. Sacramento se formou como analista de jogos no País de Gales, formou-se em uma faculdade emTreinamento e desempenho de futebol“Em pouco tempo, ele emergiu como um dos analistas mais promissores de sua geração – dedicando de 15 a 20 horas para cada competidor estudar – e recebendo ligações importantes de clubes de toda a Europa, que tecnicamente o incluem. A equipe depois julgamentos na França, entre Lille e Mônaco, pleito Tottenham Por Mourinho (que se apresentou com um e-mail no qual analisava a partida de suas equipes). Agora existe a Roma e uma vaga no campeonato italiano, pelo menos por um dia.

Dominicanos, Pérsia e Gretty: os leais

Mas se João Sacramento é uma entrada inteiramente nova, os outros deputados do banco no dia seguinte no torneio já são caras conhecidas na Itália. Marco Dominicini é uma espécie de sombra para Luciano Spalletti, segundo treinador de Certaldo desde então. 1997/1998: Empoli, Sampdoria, Veneza, Udinese, Ancona, Roma, Zenit São Petersburgo e Inter, sempre juntos.

Depois, há Massimiliano Faris, o inseparável braço direito de Simone Inzaghi por dias Lazio Spring. Desde 2014, os dois não param de colaborar: é inevitável que a parceria continue também no Inter.

O segundo técnico no comando da Atalanta é o especialista Tullio Gritti, 62, que trabalhou com Gasperini desde a primeira experiência até Génova Em 2004. Trabalhou com Gasp também em Palermo, voltou a Gênova e ingressou na Atalanta, passando de colaborador técnico a deputado.

Alessio Esposito