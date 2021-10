Calciomercato Roma, agora oficial

De volta a Roma, estamos de volta para falar sobre um alvo potencial para o mercado à luz das próximas sessões.

Tinha que ser a reação e a reação. contra o Nápoles, chegou ao Olympico com todos os pontos, e deu à Roma uma atuação importante. Suor, determinação e um desejo de se redimir após o golpe que recebeu na Liga da Conferência. Vimos a equipa que o José Mourinho quer. Parar o Napoli não foi tão fácil. Fazê-lo com uma grande exibição é certamente uma excelente notícia para o treinador português.

O treinador voltou a alinhar pelos seus companheiros de confiança, disparando mais um sinal do mercado em relação às segundas linhas, que foram rejeitadas após jogo fora de casa da equipa na Noruega. Na verdade, Mourinho decidiu enviar três dos campeões da noite de quinta-feira às arquibancadas: Diawara, Villar e Mayoral. Para eles, ficar em Roma depois do mercado de transferências de janeiro parece muito complicado.

Em particular, o atacante espanhol paga para ir para outro lugar para jogar continuamente. Os poucos minutos arrecadados no início da temporada não o satisfazem e a vontade de vender é evidente. Mas com a sua despedida, a Roma pode encontrar-se numa posição em que terá de procurar um novo avançado. Nas últimas semanas o nome Andrea Belotti Eu o abordei mais de uma vez em amarelo e vermelho. Treinador de Torino hoje Ivan Goric Fale sobre o Bomb Mode # 9, que expira em junho de 2022 e, no momento, não está pronto para renovação.

“Quanto ao contrato, ele não partirá em janeiro. Ele não vai assinar o contratoEntão, quando o torneio terminar, veremosEle disse em uma conferência de imprensa. As palavras fecham completamente a hipótese de transferência de Belotti durante o mercado de transferências de inverno, mas em vez disso deixam a porta aberta para sua transferência gratuita em junho próximo. “Não adianta especular. Nada do que você ler nos jornais vai acontecer. Espero que ele tenha uma ótima temporada no Torino. Então nos olharemos nos olhos e ele decidirá o que é melhor para o seu futuro. Com toda liberdade humana e profissional. Não vai acabar em janeiro, não haverá mais relançamentos, nem outros métodos. Ele vai fazer o ano dele, espero que ele esteja bem, então veremos‘, Juric fechado.