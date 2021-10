Datas, horários e programação diária em que a Itália joga – OA Sport

De 19 de janeiro a 4 de fevereiro, a Holanda sediará a fase final do Campeonato UEFA de Futebol Five-a-Day 2022. Itália por Massimiliano Bellarti e incluído no Grupo B com Cazaquistão, Eslovênia e Finlândia.

Os azzurri, que não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2021, na Lituânia, querem se destacar nesta competição para retomar o diálogo turbulento e provar seu valor no cenário internacional. o Portugal O herói dominante é incluído no Grupo A comHolanda Aeromoça, mas também a Ucrânia e a vencedora de Eliminatória entre Sérvia e Bielorrússia (15 a 17 de novembro), com o Espanha que, em vez disso, enfrentará Geórgia, Azerbaijão e Bósnia e Herzegovina no Grupo D.

Grupos completos:

grupo A: Holanda, Portugal, Ucrânia, Sérvia / Bielo-Rússia.

Grupo B: Cazaquistão, ItáliaEslovênia, Finlândia

grupo C: Rússia, Polônia, Eslováquia, Croácia

grupo d: Espanha, Geórgia, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina

vamos descobrir Calendário da competição em solo holandês:

5 calendário europeu do futebol 2022

fase de grupos

Quarta-feira, 19 de janeiro:

grupo A

Sérvia / Bielo-Rússia – Portugal (17:30, Amsterdã)

Holanda – Ucrânia (20:30, Amsterdã)

Quinta-feira, 20 de janeiro:

grupo b.

Cazaquistão – Eslovênia (17:30, Groningen)

Itália – Finlândia (20:30, Groningen)

Sexta-feira, 21 de janeiro:

grupo C

Rússia – Eslováquia (17:30, Amsterdã)

Polônia – Croácia (20:30, Amsterdã)

sApatow, 22 de janeiro:

grupo d

Geórgia – Azerbaijão (14:30, Groninga)

Espanha – Bósnia e Herzegovina (17:30, Groninga)

Domingo, 23 de janeiro:

grupo A

Sérvia / Bielo-Rússia – Ucrânia (14h30, Amsterdã)

Portugal – Holanda (17h30, Amsterdã)

Segunda-feira, 24 de janeiro:

grupo b.

Itália – Eslovênia (17:30, Groninga)

Finlândia – Cazaquistão (20:30, Groningen)

Terça-feira, 25 de janeiro:

grupo C

Croácia – Rússia (17h30, Amsterdã)

Polônia – Eslováquia (20:30, Amsterdã)

Quarta-feira, 26 de janeiro:

grupo d

Bósnia e Herzegovina – Geórgia (17:30, Groningen)

Espanha – Azerbaijão (20:30, Groninga)

Sexta-feira, 28 de janeiro:

grupo b.

Cazaquistão – Itália (17:30, Groninga)

Eslovênia – Finlândia (17:30, Amsterdã)

grupo A

Ucrânia – Portugal (20:30, Groninga)

Holanda – Sérvia / Bielo-Rússia (20:30, Amsterdã)

Sábado, 29 de janeiro:

grupo C

Eslováquia – Croácia (14h30, Groninga)

Rússia – Bolonha (14:30, Amsterdã)

grupo d

Geórgia – Espanha (17:30, Groningen)

Azerbaijão – Bósnia e Herzegovina (17:30, Amsterdã)

Quartas de final

Segunda-feira, 31 de janeiro:

QF1: Vencedor do Grupo B – segundo no Grupo A (hora a ser determinada, Amsterdã)

QF2: Vencedor do Grupo A – 2º Grupo B (horário a ser definido, Amsterdã)

Terça-feira, 1 de fevereiro:

QF3: Vencedor do Grupo C – 2º do Grupo D (horário a ser determinado, Amsterdã)

QF4: Vencedor do Grupo D – 2º do Grupo C (horário a ser determinado, Amsterdã)

Semicondutores

Sexta-feira, 4 de fevereiro:

SF1: Vencedor de QF2 – QF4 (hora a ser determinada, Amsterdã)

SF2: Vencedor QF1 – Vencedor QF3 (hora de dizer: Amsterdã)

Imagem: FIGC Free Source