“Tive dificuldades após a lesão. De Ligt? Muito forte, espero que Raiola o deixe em Torino por mais algum tempo. CR7? Sua despedida em 28 de agosto causou um pequeno choque para nós.”

Em entrevista ao “DAZN”, Giorgio Chiellini, capitão e defesa da Juventus e da selecção nacional, falou sobre vários problemas: “Passei por um período difícil depois da lesão: voltei seis meses depois e pouco depois do surto de Covid e por cerca de um ano. Lutei para encontrar o equilíbrio certo e a ideia da aposentadoria Entrou na minha cabeça, mas foram os europeus que me mantiveram de pé e querendo estar lá a qualquer custo. De Ligt “Ele é muito forte, eu o chamo de Thor. O herdeiro da BBC? Se ele fosse italiano teria sido mais fácil mantê-lo por muitos anos, espero que Mino (Raiola, editora) o tenha deixado mais alguns anos em Torino. Ele tem tudo menos a diferença na cabeça: tem 22 anos, mentalidade de 30 e se propõe a querer melhorar a cada dia. Allegri? Diferente mas unido pela vitória. Aprendi a superá-los e obstáculos através de um trabalho ética. E enfrentando desafios mesmo com um pouco de agilidade. Divertido? Achei-o muito entusiasmado, é uma certeza para os próximos anos da Juventus: ele é uma garantia de continuidade e o que significa estar na Juventus. Ronaldo? Eu sou É uma honra ter vivido com ele esses anos. Ele é um estrangeiro, e vai ficar na história como Maradona e Pelé: Ele deu um grande impulso a todo o mundo da Juve. Eu senti que ele poderia Para partir no verão: Cristiano sentiu necessidade de ter uma equipa para jogar e quando isso acontece é sempre crucial. Ele provou isso até agora e provou isso ao longo de sua carreira, incluindo os anos que passou conosco. Um programa de rejuvenescimento dos jovens está em andamento na Juventus e pode caber a ele escolher uma equipe que visa o presente e, assim, alcançar vitórias instantâneas. Ele saiu no dia 28 de agosto, teria sido melhor se ele saísse mais cedo porque seu adeus causou um pequeno choque e nos empurrou algo em termos de pontos no início do ano. ”