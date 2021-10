Os boletins do Cagliari-Roma, as maravilhas de Lorenzo e Félix quebram o jogo: é assim que os Giallorossi conquistam a Sardenha

RELATÓRIO CAGLIARI ROMA – Triunfo da força e dos nervos em troca. lá RomaDepois de um bom empate, ele venceu contra ele Nápoles, parte para o Cagliari na partida válida pela décima jornada da Série A italiana e consolida a quarta colocação na classificação. Tudo isso acontece no segundo tempo: Pavoletti engana a torcida do Rossoblo, Ibanez iguala e conserta Pellegrini com um livre excelente, o placar de 2 a 1.

Boletins Cagliari-Roma

Rui Patricio 7. Decisivo. Há poucas outras palavras para descrevê-lo, porque o milagre no cabeceamento de Pavoletti mantém Roma viva e permite que ele volte correndo.

Karsdorp 6. Nem sempre é fácil vencer o duelo com o Lykogiannis e no primeiro tempo ele não conseguiu continuar. Melhor no segundo tempo, quando ele encontra o campo de jogo, bem como alguns bons pressentimentos para a frente.

Mancini 6. Não tem nada a ver com a marcação do gol de Pavoletti, mas certamente há uma desculpa para a nossa falha fatal. Em seguida, ele também devora a possibilidade de um empate que encontra depois de alguns minutos, ironicamente, o camarada do departamento.

Ibanez 6,5. Ele também está observando quando Pavoletti tenta enviar Cagliari para o céu. Mas Roger sabe perdoar e dá início à recuperação da Roma com um grande aceno: ele saboreia.

Nós 4,5. Ele fez pouco no primeiro tempo e nos 12 minutos restantes em campo cometeu um erro fatal que abriu caminho para o gol momentâneo de 1 a 0 para o Cagliari.

Kristanti 6. Ele certamente prejudica mais do que o desempenho cintilante do Napoli. Porém, na final, ele luta na grande área e contribui para a reconquista dos três pontos.

veritout 5,5. Períodos de descanso para reiniciar a ação podem ser contados nos dedos de uma mão (ou talvez apenas uma?) Enquanto ele luta para aumentar a velocidade, muitas vezes sendo muito impreciso quando tem que jogar a bola.

Zaniolo 6.5. Ele está no calor do jogo e Lykogiannis sempre luta para contê-lo. Ele tem uma grande chance de empatar no segundo tempo, então é decisivo quando recupera a bola e recebe a falta que levou ao pênalti de Lorenzo Pellegrini. O alvo está faltando, mas com essas ofertas ele virá em breve.

7. Peregrinos. Na vigésima sexta tentativa, as maravilhas chegam, no momento mais importante. Depois de uma partida difícil em que ele falhou em acender sua luz e, portanto, a luz da Roma, ele encontrou um chute de falta impressionante que dá aos Giallorossi três pontos pesados ​​demais.

Mkhitaryan 5. O fraco desempenho continuou no domingo. Ainda intangível e enfadonho, praticamente um fantasma na difícil primeira metade de Roma na Unipol Domus.

Ibrahim 5. Se em outras ocasiões, apesar de não ter marcado nenhum gol, o estendemos pelo seu trabalho com a equipe e fora do gol, mas hoje está faltando tudo. O desempenho é praticamente inexistente, sem poder fazer nada de útil aos seus companheiros.

de 46” El Shaarawy 6. Ele consegue animar Mkhitaryan (mesmo que não tome muito) e também é o protagonista de um chute na cabeça que quase se torna uma grande ajuda para Abraham. Em geral, pode fazer muito.

D 57 Avena Jian 7. O movimento repentino e decisivo pelo menos do ponto de vista tático. Desloca-se constantemente na secção ofensiva, dificultando as leituras do Cagliari e abrindo espaços para os seus próprios ataques: o jogo decisivo.

De 80 ‘Calaviore 5.5. Ele entra com muita loucura e imediatamente assume o amarelo que exige sua contribuição para a final.

D. 91 ′ Kumbulla sv. O Sacramento o manda a campo para dar força na defesa do placar.

Sacramento 6,5. Quer seja a sua intuição ou a intuição de Mourinho, muda um pouco. Depois de um início difícil em que a Roma lutou para encontrar espaço, a luz chegou: Felix em campo para criar espaço e superioridade numérica no ataque. A partir daí tudo muda com a equipe encontrando o jogo e, finalmente, até o gol. Três pontos pesam sobre o Milan. Ele não esquecerá facilmente uma noite de quarta-feira.