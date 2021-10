Manchester United e BBC experimentam Cristiano Ronaldo: ‘É útil?’

Foi um dos sucessos do verão, monopolizando as páginas dos jornais esportivos na última parte do mercado de transferências de verão, mas foi a segunda experiência do Cristiano Ronaldo o Manchester United Acabou sendo mais decepcionante do que o esperado.

Números de Cristiano Ronaldo em sua segunda vida em Manchester

O protagonista português teve um excelente início de temporada com quatro golos nos três primeiros jogos da época, depois parou do ponto de vista de golo com dois golos nos seis seguintes. No entanto, deve-se considerar como essas duas redes podem desempenhar um papel verdadeiramente crítico, em Liga dos Campeões coluna Villareal e comAtalanta. São seis golos nos nove jogos que os portugueses já disputaram, números que estão em linha com as últimas temporadas e que seria uma loucura para qualquer um que não fosse ele, que está habituado a nós e ao desempenho do espaço. “Cristiano Ronaldo ajuda ou atrapalha Manchester? Esta é a principal questão que se coloca BBC, que em suas formas clássicas coloca praticamente um desempenho Ronaldo de volta para Old Trafford.

Cristiano Ronaldo e os outros: O que dizem dele

“Não é desse jeito Unido Você está melhor sem ele? é outra pergunta feita pela estação de rádio mais antiga do mundo. Não faz muito tempo, seus ex-colegas da JJuventus Bonucci NS Kellini Eles criticaram os portugueses numa entrevista, embora por razões diferentes. Bonucci Ele ressaltou a maior responsabilidade de toda a equipe ao se despedir do camisa 7, que chega a fazer mais de 100 gols em três anos com a camisa preta e branca. capitão Giorgio Chiellini Em seguida, aumente a dose e deslize cinco vezes A bola dourada Por escolher sair Turin Quase no fim do mercado, penaliza a equipe nas primeiras rodadas. lá BBC Também relata a opinião do ex-capitão do Liverpool Baseado em Escócia Graeme Souness, Quem não pode acreditar Ronaldo Deve ter um lugar seguro e fixo na formação Ole Gunnar Solskjaer.

Cristiano Ronaldo no Manchester United, os números

Sempre volta à questão básica: Ronaldo Isso me ajuda ou não Demônios vermelhos? Esta é uma opinião BBC:

“Os Três Objetivos Ronaldo Em seis jogos de Liga Premiada Por seus altos padrões, eles não são excepcionais. Ainda é o começo, mas 14 jogadores marcaram mais gols do que ele em Premier League inesta temporada, incluindo Hwang Hee-chan subordinar Lobos NS Ismaila Sar subordinar Watford“

Para as bolas em que joguei Liga Premiada É o número 216, empatado com outros 243 jogadores, mas nos toques na área adversária está em 16º, com outros 39 jogadores. Ronaldo Ele tem o oitavo maior número de tiros em Liga Premiada Nesta temporada (25), nove no espelho. ”

“Este não é o melhor” é a conclusão BBCe analisar números frios de fato Ronaldo Ele não parece se destacar em nada neste momento. Ele é quem sempre joga fora, mas talvez em termos de abordagem estressante e defensiva, isso Ronaldo Já não é sustentável, uma vez que existem outros jogadores na equipa que não estão muito inclinados para a fase defensiva. No entanto, os portugueses já haviam respondido a este tipo de crítica em entrevista alguns dias antes, argumentando que na equipa “todos deveriam saber o seu papel, e eu sei o seu”. Explicação do texto? Não tenho que defender, tenho que pensar em fazer gols. Esta é uma resposta de estilo completo CR7.

Cristiano Ronaldo, críticas severas no início da temporada

Então, existem alguns monitores que, em vez de Cristiano RonaldoVocê gostaria de ver um centro de ataque demônios vermelhos Uruguai Edinson Cavani. Especificamente, refere-se ao jornalista ESPN Mark Ogden, quem disse BBC Radio 5 Live:

“O que mudou nesta temporada foi o Ronaldo. Eles têm um cara na frente que não dá muito trabalho. Cavani Coloque tudo dentro Ele corre por causas perdidas, arrastando o público e seus companheiros. Se não há Ronaldo, No Unido Há mais unidade da equipe. “

Em suma, existem muitas opiniões conflitantes sobre o retorno de Ronaldo ao United. Um grande processo técnico e comercial, mas se olharmos agora para os resultados, certamente não compensa. O United está agora infelizmente empatado para o sétimo lugar Liga Premiada Depois de um excelente início, com 14 pontos nos primeiros nove dias. técnico norueguês Solskjaer Por um fio, já estamos falando sobre isso Antonio Conte Como uma alternativa possível, como bem Zinedine zidane. Seriam eles os técnicos certos para revitalizar os portugueses?

