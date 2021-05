Marotta está animada com Conte, mas está pensando no futuro

O Inter é um herói italiano. A longa jornada dos filhos de Antonio Conte se tornou muito divertida. Os nerazzurrians estão aproveitando este momento tão esperado. Baby Marotta também está satisfeita Para ganhar também com o Inter-

“Este sucesso deve ser comemorado. A diferença que existia com a Juventus era grande e consistente há dois anos, este ano, vencendo a quatro dias da final não por defeitos alheios, mas por causa das nossas próprias vantagens. Poderíamos chegar a 94 pontos, então Sarina muito rapidamente “, disse ele à Sky Sports.

O CEO da Nerazzurri parabeniza, em particular, com Antonio Conte, o verdadeiro segredo do sucesso do InterConte sugeriu ao Inter porque eu o achei a pessoa certa na hora certa. Já conquistamos três títulos da liga juntos em Torino. “

É claro que depois de chegar ao topo, há uma vontade de continuar vencendo: “Agora vamos conversar sobre esse momento mágico e vamos aproveitá-lo. Seria bom poder voltar a vencer no próximo ano”. Scudetto para a segunda estrela “.

Há também uma reflexão sobre o futuro, especialmente a associada a Antonio Conte: “Como treinador, ele dá muitas garantias. A situação pós-pandêmica padece de graves problemas econômicos e financeiros, Temos que fazer ajustes no custo da mão de obra. Como Antonio disse, falaremos sobre o futuro mais tarde. “

Também uma piada sobre Romelu LukakuO homem extra no campo que Antonio Conte tanto deseja:A compra mais difícil foi de Lukaku“Mas o importante papel lá foi desempenhado por Conte, que deu amplas garantias ao jogador e Antonio foi o vencedor também.”

OMNISPORT | 03-05-2021 08:33