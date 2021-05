Grande Prêmio de Portugal de Gasli e Tsunoda

O Grande Prêmio de Portugal pode não ter ido para Gasli e Tsunoda como os pilotos esperavam. O francês ficou em 10º lugar no ranking, enquanto os japoneses ficaram em 15º. O círculo de Portimão não era simples, muito pelo contrário. O que Gasly e Tsunoda pensam?

Entrevistas depois do Gp Portimão: três principais provérbios

Como foi o Grande Prêmio de Portugal para Gasli e Tsunoda?

Certamente os dois pilotos deste Grande Prêmio estão saindo em dois estados de espírito diferentes. Pierre Gasly disse no final da corrida após terminar em 10º: “A corrida de hoje foi difícil. Não era o que queríamos, mas o que esperávamos. Realmente fizemos nosso melhor neste fim de semana e acho que mesmo com o nosso décimo lugar os pontos são importantes. No início da corrida eu estava feliz porque estava atrás do Charles mas estou perdendo o foco depois disso porque tive pouco contato nas curvas. No final acho que foi ótimo ultrapassar o Carlos e somar pontos para a equipe. Acho que o Circuito de Barcelona é mais adequado para o nosso carro. É um pista onde pode correr facilmente, por isso espero fazer melhor do que aqui. em Portugal ”.

Tsunoda: “A corrida foi difícil”

Na classificação final, Yuki Tsunoda terminou em 15º. No final da corrida, o piloto parecia amargo: “Foi muito difícil para mim hoje. Não fiz uma boa partida e do início ao fim não mantive bem a pista. Durante todo o fim de semana tentei melhorar o desempenho do carro na pista, mas não foi fácil , sobretudo pelas condições “impostas” pelo circuito, percorreram todos o mesmo caminho, pelo que teremos de analisar os dados para averiguar o que correu mal aqui em Portugal Temos de aprender com os nossos erros para não cometermos mais um erro. o final da próxima semana em Espanha”

