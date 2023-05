Futebol na TV hoje (sábado 20 de maio): calendário, calendário e jogos na Itália e no exterior. Como transmitir partidas

Mais um sábado de futebol aguarda a torcida. Hoje, a partir das 11h45, o futebol volta a estar na ribalta com jogos de todo o mundo, entre Itália e estrangeiro., visível na TV e em transmissões ao vivo graças às diversas plataformas. Começa, como sempre, com partida da liga australiana que serão transferidos gratuitamente por uma bola de futebol. A programação do futebol em casa começa com Liga Feminina ItalianaOs titulares de ingressos para a temporada terão duas partidas garantidas pela manhã Visão de Equipe Enquanto uma tarde entre Roma e Inter será transmitida ao vivo gratuitamente LA7.

Depois do almoço o programa muda de rumo. além das corridas Super Liga Chinesasempre visível no OneFootball, de fato a cortina sobe em quatro das 5 principais ligas europeias: principal ligaE BundesligaE liga E liga. Às 13h30, o Tottenham entra em campo em casa contra o Brentford em busca de pontos para a Europa, antes das quatro partidas do futebol inglês ao meio-dia serem transmitidas pelo Sky Sportsque também inclui em seu programa duas partidas interessantes da Bundesliga: Hoffenheim – Union Berlin e Bayern de Munique – Leipzig.

Toda a La Liga está disponível apenas no DAZN: 7 partidas exclusivas e 3 partidas exclusivas compartilhadas em cada dia de jogo. ativo agora

lá Liga Francesa 1 Acontece apenas à noite, novamente no Sky Sport, com o confronto entre Lille e Marselha: Tudor deve vencer a todo custo se quiser terminar em segundo e evitar a qualificação para a Liga dos Campeões. Os três jogos da Serie A serão transmitidos como sempre dazen (O céu só mostrará o adiamento da noite entre Milan e Sampdoria) Sobre liga Apresentará uma rica programação. De facto, estão agendados cinco jogos no primeiro campeonato espanhol.

A imagem termina com desafios interessantes para Brasileiraode divisão da liga argentinade liga portuguesa Nasceu em campeonato grego. Quatro datas internacionais visíveis no Sportitalia, OneFootball e Mola. Abaixo está a programação completa de onde assistir a todos os jogos de futebol Programa de hoje sábado 20 de maio.

A lista completa de futebol na TV hoje

11h45 A-LEAGUE: Central Coast Mariners-Adelaide United – Transmissão ao vivo no OneFootball

12h30 SÉRIE FEMININA: Sampdoria-Parma – transmissão ao vivo no Tim Vision, apenas para titulares de ingressos para a temporada

12h30 SÉRIE FEMININA: Como-Pomigliano – transmissão ao vivo no Tim Vision, apenas para titulares de ingressos para a temporada

13h30 Premier League: Tottenham Brentford – Live TV na Sky Sport (203), apenas para titulares de bilhetes de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

13h35 SUPER LIGA CHINESA: Tianjin JMT-Shandong Taishan – OneFootball ao vivo

14h00 LIGA: Girona-Villarreal – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

14h30 SÉRIE FEMININA: Roma-Inter – TV ao vivo na LA7, sem criptografia, e na Inter TV, somente para titulares do passe de temporada; Transmissão ao vivo no Tim Vision, somente assinantes

15h00 SÉRIE A: Cremonese-Bologna – TV ao vivo na Sky Sport Zone DAZN (214); DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

15h30 BUNDESLIGA: Hoffenheim-Union Berlin – Transmissão de TV ao vivo na Sky Sport (204), apenas para titulares de ingressos de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

16h00 PREMIER LEAGUE: Liverpool-Aston Villa – Live TV na Sky Sport (202), apenas para titulares de bilhetes de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

16h00 PREMIER LEAGUE: Bournemouth-Manchester United – TV ao vivo na Sky Sport (203), apenas para titulares de ingressos de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

16.15 LIGA: Athletic Bilbao-Celta Vigo – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

18h00 SÉRIE A: Atalanta-Verona – TV ao vivo na Sky Sport Zone DAZN (214); DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

18h30 Premier League: Nottingham Forest v Arsenal – TV ao vivo na Sky Sport (203), apenas para titulares de ingressos da temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

18h30 BUNDESLIGA: Bayern Munich-Leipzig – Live TV na Sky Sport (201 e 213), apenas para titulares de bilhetes de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

18h30 LIGA: Almeria-Maiorca – Transmissão em direto no DAZN, apenas para titulares de bilhetes de época

18h30 LIGA: Getafe-Elche – transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

19h00 LIGA PORTUGUESA: Boavista-Braga – Transmissão em direto no OneFootball

19h00 PRIMERA DIVISION ARGENTINA: San Lorenzo-Instituto – Transmissão ao vivo no Sportitalia, OneFootball e Mola

19h00 Campeonato Grego: Ionikos-Pas Lamia – Transmissão em direto no Mola

20h45 SÉRIE A: Milan-Sampdoria – TV ao vivo na Sky Sport (201, 202, 213 e 251), somente para titulares de tíquetes de temporada; Transmissões ao vivo no Sky Go e DAZN são apenas para assinantes

21h00 LIGA: Barcelona-Real Sociedad – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

21h00 LIGUE 1: Lille-Marselha – Transmissão de televisão em directo na Sky Sport (203), apenas para titulares de bilhetes de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

21h30 Liga Portuguesa: Famalicão-Porto – Transmissão em direto no OneFootball

21h30 BRASILIRAO: Botafogo-Fluminense – Transmissão ao vivo no OneFootball e Mola

21h30 Brasil: São Paulo Vasco da Gama – transmissão ao vivo no OneFootball

Foto: La Presse