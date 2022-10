Tottenham-Sporting, Comte furioso: “Desta vez o Var fez o estrago, o clube deve fazer-se ouvir”

O treinador do Tottenham questionou o golo do golo da vitória no último minuto ter sido anulado: “Quando não vejo honestidade fico com raiva, o resultado foi regular de 2-1. Agora, o que acontece se sairmos?”

Por nosso correspondente David Cinellato

Antonio Conte irritou-se. A sua equipa, o Tottenham, empatou 1-1 com o Sporting, vislumbrando a possibilidade de passar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões com uma ronda inicial cancelada quando Phar anulou o golo da vitória de Harry Kane aos 95 minutos por fora-de-jogo. “Eles nos causaram muitos danos, acertaram um alvo regular. Quero ver o que acontece se sairmos na próxima semana”, disse o técnico do Tottenham em entrevista coletiva por telegrama.

muito bravo – Conte está realmente zangado. Também porque aos 99 minutos, após uma longa revisão do gol (a posição de Kane foi julgada errática, com base na ajuda de Royal, somente após um retrabalho tecnológico mostrando o joelho de Kane milímetros à frente do corpo de Royal), ele foi expulso devido a protestos. “Todo mundo saiu e o árbitro me mandou – disse Conte na sala de imprensa -. Acho que há momentos em que você tem que ser inteligente. Um gol normal é anulado porque a bola está na frente de Kane. Você tem que ser inteligente. ”

VAR – Em seguida, o técnico do Tottenham passou o gol para o VAR. “Não sei por que, mas este ano não temos tanta sorte com o VAR, nem na Premier League nem na Liga dos Campeões – essa é a explosão de Conte -. Acho que o Var prejudicou desta vez. Quero ver se foi uma decisão dessas, anular um gol crucial Aos 95 minutos, poderia ser contra um grande time, em um grande estádio, em uma partida importante. Quero ver se Farr teve coragem de tomar tal decisão. estou com raiva: não vejo sinceridade em tal situação e quando não o vejo fico com raiva.” READ Ibra, tudo pronto para renovação

E se … – Conte vai mais longe, chamando os Spurs para ouvi-lo. “Esta decisão está nos causando um enorme prejuízo e espero que o clube entenda isso e fale da maneira certa para quem está falando. Caso contrário, resta apenas reclamar ao treinador. O clube deve ser forte e fazer sua voz ser ouvida porque esta decisão foi nos prejudicou muito. Agora temos que esperar pelo último jogo em Marselha: Não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Quero ver o que acontece se sairmos…”. Esse gol de Kane, anulado por milímetros, promete torturar Conte por muito tempo.

