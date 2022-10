Liga dos Campeões, Sport Lisboa e Benfica separam o passe do Grupo C! La Lube vai aparecer em casa com os portugueses em novembro – Lube Volley

campanha continental para Kosen Lob Civitanova Será enriquecido por Um duplo desafio contra uma formação pioneira na Liga Lusitana. Aguardando para entrar em campo hoje (20h30) contra Sir Safety Susa Perugia para adiantar o primeiro décimo primeiro dia da SuperLega Credem Banca no Eurosuole Forum (os ingressos ainda estão disponíveis no Vivaticket e a partir das 17h30 na bilheteria), Lube ontem foi o único para descobrir o nome O próximo adversário na UEFA Champions League é o CEV.



Completando o Grupo C na Rodada 4que já inclui Cucine Lube Civitanova, clube belga Knack Roeselare e Team Transalpine em Tours VB, Será a seleção portuguesa para Lisboa e Benfica. A equipe comandada por Marcel Matz, os finlandeses venceram o Ford Levoranta Sastamala na decisiva terceira rodada preliminar, derrotados na Fixiv Arena em quatro sets no dia 20 de outubro e ontem na segunda mão novamente venceram por 3 a 1.

Entrando diretamente na competição na segunda jornada, o Lisboa também eliminou o holandês Dínamo Apeldoorn, penetrando o Omnisportcentrum em quatro sets e esmagando os adversários com a vantagem máxima na segunda mão, que decorreu no ginásio do Benfica Lisboa.

Calendário LUBE Champions League, Grupo C



Fase 1 – Fórum Eurosuole em Civitanova



Quarta-feira, 9 de novembro de 2022, 19h



Cucine Lube Civitanova – Sport Lisboa e Benfica (POR)

Terminal 2 – Salle Robert Grenon de Tours



Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, às 20h, horário local



VB Tours (FRA) – Cucine Lube Civitanova

Terminal 3 – Tomabel de Roeselare



Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 às 20h30, horário local



Knack Roeselar (Bélgica) – Cucine Lube Civitanova

Etapa 4 – Fórum Eurosuole em Civitanova



Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, 19h

Cucine Lube Civitanova – Tours VB (FRA)

Estação 5 – Ginásio Benfica Lisboa



Data de Estabelecimento



Sport Lisboa e Benfica (Por) – Kosen Lob Civitanova

Etapa 6 – Fórum Eurosuole Civitanova



Quarta-feira, 25 de janeiro de 2022, 20h

Cucine Lube Civitanova – Knack Roeselare (Bélgica)