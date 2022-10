(Ao vivo!) HJK HELSINKI-ROMA, Escalações Oficiais: Volpato surpreende no ataque, Vina na defesa

Como notícias de roma – O penúltimo dia de Grupo C da Liga Europeia com o Roma Esta qualificação para a próxima rodada será disputada em campoHelsinque Helsinque.

Depois de tropeçar com Ludogorets no início e com Pettis Em casa, os Giallorossi não podiam mais errar. São necessários três pontos a qualquer custo para chegar ao segundo lugar e jogar a última rodada nas Olimpíadas contra os búlgaros.

O relvado artificial e o clima rigoroso são os maiores riscos que os filhos de Mourinho enfrentam. nós deixamos você em O mais recente nas escalações oficiais então, para Relatório de jogo ao vivo.

Última transmissão ao vivo da Bolt Arena

20:00 – O Roma Anuncia oficialmente a sua propagação: Campo Viena em vez de indisponível Ibanezem um ataque repentino volpato. El Shaarawy Ele jogará na esquerda em vez de Spinazzola.

19h55 – Presente Ibanez nem sai do banco: O zagueiro está fora por estar passando mal, exatamente o que aconteceu com Zalowski há alguns dias.

19:50 – isto A escalação oficial de Helsinque: Risco; Hoskonen, Halme, Biltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj e Browne; Hostika, Ulusania.

19h40 – isto A formação oficial da Roma Anunciado pela Sky Sports: Rui Patricio-Mancini, Smalling, Fina, Zalowsky, Cristante, Camara, El Shaarawy, Pellegrini, Volpato, Abraham.

19:00 Exatamente duas horas antes do pontapé inicial. O clima não é muito rigoroso, A temperatura é de cerca de 8 graus. O céu está nublado, mas não está chovendo no momento. O revestimento sintético aparece em boas condições. Vamos notificá-lo em alguns minutos Opções de treinamento Das duas equipes.

HJK HELSINKI-ROMA, COLEÇÕES OFICIAIS

Helsinque (3-5-2): Hassard. Biltola, Huskkonen, Halme; Soiri, Vaananen, Lingman e Browne; Olusanya, Hetemaj, Hostikka. Em anexo.: Cosquila.

Disponível: Tanander, Nimila, Araguri, Suskilla, Tinho, Tovio, Martic, Bojlab, Abobakari, Tanaka, Radulovic.

Roma (3-4-2-1): Roy Patrício; Mancini, Smalling, Fina; Zalosky, Cristante, Câmara, El Shaarawy: Pellegrini, Volpato; lbrahim. Em anexo: Mourinho.

Disponível: Svilar, Boer, Kumbula, Trippi, Karsdorp, Spinazzola, Buff, Vacanti, Belotti, Cherubini, Shumorodov.

Regra: Martins (Portugal)

homens de caligrafia: Tavares e Campos

quarto homem: Carvalho

rato: Godinho

Avars: Miguel

Giallorossi.net – Andrea Fiorini