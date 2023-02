Il forte assustador na europa pare vice-heróis

– Gds Impianti Forte dei Marmi, que conquistou um importante empate (4-4 primeira parte 2-2) no Circuito Vice-Campeões Valongo na terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Versilians e a seleção portuguesa estão sempre perseguindo o líder Barcelona com pontos após uma vitória por 5 a 0 sobre o Lodi, e vão disputar o segundo lugar na segunda mão, marcada para Balaforte na quinta-feira, 9 de março.

Equipas completas, com Molina a defrontar Lombardi no lugar de Borgo e Rossoblu a assumir a liderança logo no primeiro minuto graças a Pedro Gil. Na segunda fase do primeiro tempo, os donos da casa viraram o placar graças a dois gols de Moreira, que marcou aos 17 e 20. Gds Forte reagiu de imediato, fechando o primeiro intervalo do empate com gol de Cinquini (23). . A recuperação que começou com os Rossoblu por 3-2, marcados por Ambrósio (1′), foi ainda mais difícil. Gds Forte administra tão bem a vantagem, que os donos da casa precisam de um chute direto, o da décima falta de Fortemarmino, convertida por Navarro aos 15 minutos, para empatar. Aos 17 minutos os visitantes conseguiram reatar a vantagem, mas Turner não aproveitou a grande penalidade. O campeão espanhol redime-se aos 19 minutos e leva a sua equipa para a frente. Aos 20 minutos, Jawwal foi expulso. Aos 21 minutos, em desvantagem numérica, Ambrósio conseguiu prolongar o remate direto da 10ª falta portuguesa, mas não conseguiu e logo a seguir Navarro corrigiu o marcador para 4-4.

GA