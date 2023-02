Frosinone, primeiro nocaute interno: vitória do Parma por 4 a 3. Pisa Perugia 2-1

Frosinone – Parma 3-4

Lançado de imediato, o jogo é controlado pelos visitantes que abrem logo aos 6 minutos: cruzamento perfeito de Ansaldi, cabeceamento potente de Vazquez e 0-1. Frosinone tenta agitar, aos 18 minutos Poloca não acerta e 3′ depois o Parma dobra, novamente com Ansaldi furioso. Cena de ação para o primeiro gol, Ansaldi coloca no meio, mas ninguém toca e a bola fica atrás de Turati. A dupla vantagem não durou muito, pois aos 25 minutos foi o habitual Casso quem reabriu o marcador: um cruzamento de Samperesi, soltou mal a defesa do Parma e permitiu a Casso dominar e somar o quinto lugar no campeonato. Os ritmos da partida intensificam-se ainda mais, e ainda é o Parma quem vai conseguir o golo: Bernabû punciona o humano, o romano é derrubado mas ainda consegue mandar Zanimacchia que só erra na frente de Turati e faz 1-3 . O segundo tempo abre como terminou o primeiro: tudo está em aberto. E Frosinone leva apenas 3 minutos para realmente reabrir o jogo. 48′, Mazzitelli rouba a bola e Insigne acaba de lançar contra Buffon, o guarda-redes recusa mas Mulattieri é implacável na pontaria. 2-3. Logo, eis o episódio que pode valer a partida: Estevez entrou mal em Casso, a princípio saiu cartão amarelo e após revisão na tela ficou vermelho, e Parma em 10. Frosinone pega o ritmo, primeiro se aproximando da fórmula de Baez e depois encontrando Com o estreante Moro: outro cruzamento de Samberisi, Moro chega rápido e passa Buffon. Lance direcionado? nunca. Parma precisa de 2′ para voltar à pista: Vázquez controla, controla remotamente o pé direito e encontra um 3-4. Frosinone se jogou para frente para evitar uma derrota que nunca havia acontecido para Sterp e o Parma estava em nono desde o minuto 87. Camara entrou com uma perna alta no rosto de Lucioni, Maggioni não teve dúvidas e cabeceou direto no sinal vermelho. Frosinone volta a colocar-se na tração dianteira na busca do 4-4, mas apesar dos 6′ do prolongamento, o Parma segurou-se, que conquistou uma vitória muito importante e relançou as suas ambições de promoção.