Sorteio da Liga Europa: Conheça os adversários de Manchester United e Arsenal | futebol | Principais notícias | esportes e ir

Manchester United E arsenale meu representante Liga Premiada em liga europeiadescobre finalmente o seu adversário nos oitavos-de-final da segunda prova europeia de clubes: Os red devils terão de defrontar o Betis Sevilla e os portugueses Sporting.

Outro jogo fora de casa espanhol: Betis é para o Manchester United

Depois de eliminar o Barcelona na primeira mão da Liga Europa, o caminho do Manchester United para a competição é mais uma vez com uma equipa espanhola. Os filhos de Erik ten Hag, na verdade, De uma urna de neon eles arrebataram o Betis Seville. As duas equipes se enfrentaram no dia 12 de dezembro em um amistoso, que ambas as equipes venceram por 1 a 0.

Quinto colocado no campeonato espanhol, a seleção andaluza lidera uma velha conhecida do futebol inglês, Manuel Pellegrini. “El Ingeniero”, apelido recebido na época da Universidade do Chile, Ele ficou no banco do Manchester City entre 2013 e 2016Ganhar a Premier League uma vez e a Premier League Cup duas vezes. O Bétis é atualmente o quinto classificado da Liga espanhola, com 29 golos marcados e 23 golos sofridos.

Clube Sporting pelo Arsenal nos oitavos-de-final da Liga Europeia

Um compromisso menos assustador, pelo menos no papel, com Mikel Arteta, do Arsenal. Ele enfrentará os líderes da Premier League Rúben Amorim Clube Desportivo. Um duplo desafio a não subestimar para o Arsenal: as equipas portuguesas, nas taças europeias, costumam ser duras e formidáveis.

Liderado pelo ex-jogador do Benfica e do Braga desde 2020, o Sporting é uma equipa compacta, marcando muito e sofrendo pouco: esta temporada já marcou 43 golos, sofrendo apenas 23. Eles estão atualmente em quarto lugar na liga e Chegou às oitavas de final ao derrotar o Midtjylland da Dinamarca por 4 a 0 no jogo de volta das eliminatórias..

Quando serão os oitavos-de-final da Liga Europeia?

As oitavas de final da Liga Européia serão disputadas ao longo de uma semana. A viagem ao exterior destina-se a Quinta-feira, 9 de marçoao retornar Na próxima quinta-feira, 16. Indo para casa para as equipes sorteadas do segundo pote, neste caso o United, enquanto as selecionadas como cabeças-de-chave, incluindo o Arsenal, enfrentariam a segunda mão dentro de suas próprias paredes.

Na sexta-feira, dia 17 de março, novamente em Nyon, serão sorteados os quartos-de-final, com o marcador do ténis a determinar as meias-finais e finais. A 16ª rodada da Liga Europa, assim como o restante da competição, será visível em pay-per-views na plataforma de satélite SKY, em transmissões ao vivo no DAZN e no aplicativo SKY Go.

Editado por Roberto Ciucci