Acompanhe as provas da Fórmula 1 ao vivo

09:36

Ferrari, o que aconteceu ontem

em Ferrari, Portanto, eles não estão preocupados com os resultados de ontem. Leclerc explicou que… leia aqui.

09:19

Dificuldades da Ferrari, fala Leclerc

“No final, são apenas testes, sempre deve haver um compromisso. Não há problemas, ontem nos dedicamos a analisar as opções que temos. Foi um dia positivo porque concluímos o programa. Ontem nos dedicamos a desenvolver dados de correlação , que era o mais importante, hoje nos concentramos em “A sensação do carro. As sensações são boas, demos pequenos passos à frente e o carro parece ainda melhor do que no ano passado. Veremos na próxima semana, quando estamos em 100%. Os dados que temos estão de acordo com o que esperávamos.”

09:03

Melhor hora para Sainz

Sainz, com pneus c3 O melhor tempo foi registrado nos últimos dois dias de testes registrados até agora 1:32.653,

08:53

O que acontece com Williams e McLaren?

ainda estou sem tempo Norris E Sargento.

08:52

classificação temporária da época

Esta é a ordem dos tempos registrados até agora

Magnussen, Haas, 1:33.710 – 8 rodadas Perez, Red Bull, 1:34.952 – 6 voltas Akon, Alpine, 1:35.500 – 10 voltas Sainz, Ferrari, 1:35.547 segundos – 10 voltas Alonso, Aston Martin, 1:35.943 – 9 voltas Hamilton, Mercedes, 1:37.070 – 11 voltas Tsunoda, Alpha Tauri, 1:43.615 – 9 voltas

08:37

Ferrari respondeu

Ele imediatamente ficou em segundo lugar Sainzcom o tempo de 1m35s547s.

08:36

Aston Martin será a surpresa de 2023

Tendo admirado ontem, Alonso Continue a mostrar um bom desempenho. O espanhol marcou o segundo tempo, com um C3, 1m35s943.

08:23

protagonista de Hasse

Magnussen Ele está na simulação de classificação e está tirando o melhor tempo de Sainz. 1:33.710 para um Haas dinamarquês.

08:22

Quem está correndo agora

Pouca atividade na pista no momento. Eles apenas atiram chu E Magnussen.

08:19

Como AlphaTauri se sente novamente

Na pista também Tsunodacom AlphaTauri. Os japoneses já completaram 9 voltas e há muito se dedicam à coleta de dados aerodinâmicos por meio de pistões.

08:15

Testes aerodinâmicos para Mercedes

W14 na pista com pistões, acionado hamiltonque marcou o tempo de 1m38s167, segundo atrás de Sainz.

08:12

pneus pirelli

Na tabela abaixo, um resumo dos pneus trazidos pela Pirelli.

08:09

Hora de Sainz

A primeira referência ao cronômetro é de Sainz. O espanhol fez 1m37s248 com pneus Proto3

08:00

Teste do Bahrein, segundo dia, vamos lá

Começa o segundo dia de ensaios. O primeiro na pista foi Alonso, seguido por Cho Alfa Romeo e Norris McLaren. Então Ferrari Sainz.

07:51

Pirelli, temos algum problema?

Parece que a especificação de pneus de 2023 para a Pirelli não satisfez a Red Bull. Embora não os tenha cortejado ontem, Perez disse que… Leia mais.

07:40

Red Bull, campeão mundial

Tudo é suave para Red Bull. lá RB19 Ele percorreu a distância de 3 clínicos gerais sem problemas e em um ritmo constante. Leia o comentário de Verstappen aqui.

07:37

O que aconteceu com Ferrari

Consistente pela manhã com SainzNervoso com problemas de rebote aerodinâmico Locklear tarde. O primeiro dia de teste da Ferrari foi negativo? Leia aqui como os pilotos comentaram sobre isso.

07:35

Quem vai para a pista hoje

No segundo dia de treinos, o horário dos pilotos envolvidos mudou. para mim Red Bull fica no caminho certo Pérez, para os superiores aplica-se o princípio da rotação. Veja o quadro completo aqui.

07:30

Testes de F1, segundo dia

Caros digitadores, bem-vindos a este novo dia de testes no circuito do Bahrein. No primeiro dia, a Red Bull já deixou claro quem manda. Leia o relatório aqui.

Local: Circuito Internacional do Bahrein