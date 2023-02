Liga Europa, resultados de apuramento – Avante Sporting e Sevilha

Os lisboetas venceram fora de casa o Midtjylland por 4-0 e viajaram para os oitavos-de-final com os andaluzes, perdendo por 2-0 com o PSV, mas vencendo por 3-0 na primeira mão. O Leverkusen derrotou o Mônaco nos pênaltis, o mesmo resultado do Shakhtar contra o Rennes

Salvatore Malfitano @ malfitoto



A notícia da noite vem de Berlim, onde o Ajax foi eliminado por uma liga de elite, também confiável na Europa. O milagre falhou no clube de Eindhoven, que não anula o grande défice da primeira mão, mas ao menos arrebata o triunfo diante dos seus adeptos diante do Sevilha, que se classifica para a próxima fase. Um ano após o início da guerra na Ucrânia, a história do Shakhtar continua, ao eliminar o Rennes nos pênaltis. Mesmo para ver quem se classifica entre Mônaco e Bayer Leverkusen, duas partidas e prorrogação não bastam; Em termos de pênaltis, os alemães levam vantagem. É tudo fácil para o Sporting, que corre para casa em Midtjylland e aposta no poker.

Eindhoven 2-0 Sevilha – A corrida longa prospera com alguns tremores. Apesar de ter começado de 3 a 0 para o time de Sampaoli, são os visitantes os favoritos nas primeiras etapas. Aos quinze minutos, Telles tentou direto na cobrança de falta, não muito longe do cruzamento. Várias boas ideias de Jill, mas ele não consegue chegar a uma conclusão de forma séria. O segundo tempo começa com um chute de En-Nesyri, e Benítez mantém uma boa guarda no segundo poste. Rakitic quase finalizou aos 67 minutos, mas seu chute acertou na trave. O PSV saiu por último, com uma sensacional chance dupla de Bakayoko, que primeiro encontrou uma defesa de Dmitrovic e, no rebote, chutou alto a poucos metros. É o prelúdio de uma finalização quente, cuidada por De Jong que aos 77 minutos vence um duelo aéreo na grande área e desliza para dentro antes da saída do goleiro. Fabio Silva também ampliou a vantagem nos acréscimos, sendo o mais rápido a aproveitar um toque de Xavi Simmons dentro da área. Final bobo: torcedor entra em campo e é atingido Goleiro convidado Dmitrovichque então consegue imobilizá-lo. READ Mercado de transferências da Juventus, Ronaldo - Paris Saint-Germain | Anúncio de Al-Khelaifi

Midtjylland Sporting 0-4 – O português resolve as dificuldades da primeira mão com uma exibição convincente na Dinamarca. Recomeça como terminou a época anterior, com golo de Kots que aos 21 minutos resolve o clássico escaramuça na área após uma desajeitada remoção de Dalsgaard. Edwards teve a bola para dobrar aos 35 minutos, mas tentou um remate improvável que foi defendido por Lossl. Poucos minutos depois, Midtjylland estava reduzido a dez homens, com Paulinho em segundo. Isaksen e Gonçalves criaram uma oportunidade para cada lado ao encontrar o adversário dos guarda-redes, mas o jogador do Sporting inventou uma façanha aos 50 minutos: uma bola fina após desenvolver um pontapé de canto que escorregou para o canto. Os verdes-e-brancos voltam a qualificar-se com Gonçalves, que escapou de Losel com trajectória decisivamente enviesada (77′). No entanto, houve tempo para um grande autogolo, um passe para trás de Gartenmann que olhou para o guarda-redes sem olhar e sem perceber que estava fora de curso no 0-4 final.

Munique Bayer Leverkusen 2-3 (5-8 pênaltis) – Os ritmos foram sensacionalmente intensos em Leverkusen e também confirmados em Monte Carlo. Baker e Ben Yedder erraram o gol, e Adly conseguiu aos dez minutos com Noble, que se emocionou. Por outro lado, o guarda-redes tem alguma responsabilidade pelo golo de Wirtz aos 13 minutos, quando não desviou o suficiente o cruzamento rasteiro de Frimpong, permitindo ao craque colocar facilmente o pé na baliza. Aos 19 minutos, o empate voltou: Tapsobas passou Ben Sghir na área, e Ben Yedder não errou na cobrança de pênalti. A alegria do Monaco durou pouco, pois dois minutos depois, Palacios rematou à trave e colocou os alemães de volta na frente. O Bayer continuou pressionando, mandando novamente Hlozik para Noble logo após meia hora, mas Adly fez o terceiro gol aos 58 minutos: seu gol foi certeiro, após excelente sugestão de Wertz. Ben Yedder não aproveitou e acertou a trave com um poderoso golpe de ponta que Hradecky não pôde fazer nada. O empate agregado veio aos 84 minutos, e foi Embolo quem cabeceou ao segundo poste. Não precisa de prorrogação para reconhecer o vencedor, a única situação emocionante acontece aos 93 minutos com Bakker, Nubel sai bem e fecha o espelho. No entanto, Bayer Leverkusen passa, Matazzo erro crucial de 11 metros. READ Áustria derrota Itália por 2 a 0, abre Schlager e dobra Alaba - Calcio

União Berlim-Ajax 3-1 – Todas as impressões são confirmadas pela comparação anterior dos alemães. A equipe de Fisher abriu o placar aos 20 minutos em cobrança de pênalti, que Knucci converteu em toque de Bassi na área. A reação do Ajax ficou reduzida a um remate em diagonal bem defendido por Bergwijn, no final da primeira parte a federação bisou com a cumplicidade de Rolli, que disparou de forma terrível o remate irresistível de Joranović. Após o regresso dos balneários, os holandeses reabriram a partida graças a Kodos, que surpreendeu a defesa com um passe de Bergwijn (47), mas aos três minutos a diferença de golos voltou a ser de dois: Doekhi saiu bem na cobrança de canto de Joranović. Mais uma vez, Kudus teve uma grande oportunidade de fechamento, mas na frente o goleiro colocou ao lado.

Renés Shakhtar 2-1 (5-6) – Os franceses tiveram muita posse de bola desde os primeiros momentos da partida, mas a única emoção foi um gol que Traoré anulou aos 22 minutos com um toque de mão antes de marcar. Na segunda parte, o Rennes transformou em golo o domínio regional: excelente contra-ataque de Douko, que se rendeu a Guerre, e a bola chegou a Toko Ekambi, que rematou forte ao poste próximo (50). Konoplya tenta com uma prancha na hora e Mandanda se esquiva plasticamente. No final, Truffert poderia finalizar em uma boa posição, mas saca muito pouco. Vai para a prorrogação, onde Qweiri encontra Tropin aos 102 minutos, que fica atento e recusa. Aos 106 minutos, o Rennes marca: Douko escapa pela direita e serve Salah pelo meio, que só deve meter o pé na baliza vazia. Mas isso não é tudo: um cruzamento de Severgola do destro Belucian mandou Mandanda para fora de forma sensacional. vai para os pênaltis, Tropin faz três defesas (Douko, Meiling e Ogochukwu), Bondar (fora) e Sekan (trave) também falha; O Shakhtar vai para as oitavas de final. READ UEFA Champions League, equipas qualificadas nos oitavos-de-final e estatuto de grupo | Notícia