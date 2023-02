A Premier League, criou um novo corpo anti-liga

foto da ansa

(ANSA) – LONDRES, 23 DE FEVEREIRO – Um novo regulador independente será estabelecido na Premier League com o mandato de supervisionar a sustentabilidade econômica dos clubes, bem como intensificar a supervisão de novas propriedades. E tem o poder de dizer não à participação do clube em torneios “exclusivos” como a Premier League. O novo esquema – resultado da análise de um grupo de torcedores – ganhou a aprovação do governo londrino, no dia em que foi publicado o livro branco sobre o estado do futebol inglês. O novo órgão independente terá de verificar se o modelo e a estrutura financeira de cada clube são adequados, condição sine qua non para a sua inscrição em qualquer liga profissional. No futuro, não apenas os clubes ingleses terão que obter permissão para qualquer transferência ou mudança de estádio, mas os torcedores terão mais poderes garantidos caso os chefes decidam mudar o nome, escudo ou cores da camisa de seu time favorito. O novo órgão também terá o poder de proibir qualquer clube inglês de participar de novas competições – como a Premier League europeia, por exemplo – que acabem “prejudicando o campeonato nacional”. O relatório sobre o estado do futebol inglês – que começou em 2021 após a falência de dois clubes históricos, Bury e Macclesfield Town – será publicado hoje como um white paper do governo. Desde a sua fundação em 1992, 64 clubes da Premier League entraram em concordata. (lidar).