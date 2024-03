Relacionado a Rahmani, Ngong e Kagusti

As últimas sensações antes do início do jogo Barcelona-Napoli vêm do Castel Volturno. Condições dos lesionados Azzurri.

Barcelona-Nápoli Chegou agora, devido ao lançamento agendado para 21h de terça-feira, 12 de março. Pouco mais de 24 horas separam os Azzurri de um potencial encontro com história, enquanto os napolitanos se preparam para partir para a cidade catalã no início da tarde. No entanto, antes de prosseguir, é hora de uma última sessão de treinamentoCentro de Treinamento Konami SSCN No Castel Volturno, onde se realizou o habitual evento de hoje Abra a mídia. Jornalistas e imprensa também puderam assistir à primeira meia hora da sessão com o nosso colaborador Salvatore Amoruso Hábil em transmitir os primeiros sentimentos da pessoa ferida Rahmani, Cajusti E Ngong. O que saiu do campo.

Barcelona e Napoli, atualizações sobre os três jogadores lesionados

Aguardando o relatório oficial de SSC NápolesPrevista para o início da tarde, a imprensa pôde assistir à primeira meia hora de treino no Castel Volturno, onde muita atenção foi dada à sessão de Rahmani, Cajusti E Ngong. Em particular, o desempenho do Kosovo Sessão de grupo O que despertou sentimentos positivos nos últimos dias, confirmando sua plena recuperação.

Treinamento em grupo, portanto, também para CajustiEle vai perder o jogo com o Cagliari devido a uma lesão muscular na coxa direita. Notícia muito boa para Calzoneque para a viagem para Barcelona Ele também pode contar novamente com o sueco, cuja recuperação é essencial dada a curta cobertura no meio-campo. Finalmente, a abordagem adoptada na sessão de formação de hoje é especial Cirilo Ngong. O belga, ausente desde as vésperas do jogo de ida devido a uma lesão no tornozelo, iniciou a partida Sessão de grupomas passando para o desenvolvimento Trabalho pessoal em apenas 5 minutos. O seu estado, portanto, ainda terá de ser avaliado enquanto se aguarda o relatório, embora haja alguma esperança de ver o antigo jogador do Verona de volta à equipa.

Rumo Barcelona – Napoli, aguardando relatório do Clube Azul

Obviamente devemos nos alegrar com as notícias vindas de Castel Volturno editadas pelo nosso colaborador Salvatore Amoruso. No entanto, não deve ser subestimado que os meios de comunicação abertos representam apenas uma pequena parte da formação e que o resto da sessão será realizado normalmente à porta fechada. É assim possível que o trabalho pessoal, dentro e fora de campo, chegue posteriormente aos três jogadores lesionados, apesar do sentimento quanto à recuperação dos jogadores. Rahmani, Cajusti E Ngong Parece positivo no geral. Mas a certeza não estará disponível até agora Relatório do SSC Nápolesé esperado no início da tarde, que provavelmente também será seguido por uma filial Lista dos convocados Vejo você em breve. Portanto, também há grande expectativa pela sua coletiva de imprensa Francesco CalzonaO jogo está marcado para esta noite, no final do treino da Itália em Montjuïc.