Em Norbelo, Itália tentou façanha contra Portugal – OA Sport

uma viagemItália feminino dentro A primeira fase das eliminatórias do European Team Table Tennis Championship 2023evento a ser realizado em Malmö, Suécia, 10 a 17 de setembro de 2023: seleção azul ela tem Perdeu as duas partidas disputadas até agora de quatro no calendário.

o azulColoque em grupo A2, Eles são derrotados No começo um Por peso A partir de A República Checa venceu por 1-3Então simforam espancados um Funchal No terceiro dia do anjo Portugalque venceu por 3-1. Na recuperação do segundo round, então, sempre um A.J funchal, Portugal eliminou a República Checa por 3-0.

amanhã, Quinta-feira, 8 de Dezembro, pelas 17h00, o jogo mais decisivo da Itália frente a Portugal terá lugar no Ginásio Municipal de Norbelo.espera o calendário em No primeiro trimestre de 2023, primeiro a República Tcheca e Portugal, depois a Itália irá para a República Tcheca Para o desafio de compilação final.

EU’Itália liderada por Elena Timinaaparecerá com Georgia Piculin (Centro Esportivo do Exército), Débora Vivarelli (Centro Esportivo do Exército), Jaya Monvardini (Tênis de mesa Castel Goffredo) e Nicoleta Stefanova (CIATT Prato), em vez Portugal Ele interpretará Yu Fu, Jenny Shaw e Ines Matos.

Em caso O triunfo da mulher lusitana Amanhã em Norbello, Portugal qualifica-se matematicamente para o Campeonato da Europa. por Sobre o campeonato femininode fato, neste O primeiro estágio Os dois primeiros do grupo irão direto para a final em Malmöenquanto o O terceiro cabeça-de-chave jogará a segunda rodada das eliminatóriasque especificará um arquivo últimos dez lugares Disponível.

tênis de mesa

Qualificatórias Europeias por Equipes, Fase 1

Mulheres

Grupo A 2 primeira rodada 29.11.2022. 20:00 Funchal Portugal v Itália 3-1

Grupo A 2, segunda fase, 30.11.2022. 20:00 Funchal Portugal vs República Checa 3-0

Grupo A 2 Rodada 3 27.10.2022. 18:00 peso Itália Contra a República Checa 1-3

Grupo A 2 Rodada 4 08.12.2022. 17:00 Norbello Itália contra Portugal

Grupo A2 Quinta Rodada Primeiro Quarto 2023 República Tcheca – Portugal

Grupo A2 Rodada 6 Q1 2023 República Tcheca vs Itália

Foto: La Presse