Roma, pronta para uma queda de dois anos para Smalling. à espreita entre

Um zagueiro com apenas algumas partidas restantes poderá aproveitar a cláusula de renovação unilateral por uma temporada. Giallorossi também está pronto para assiná-lo até 2025, mas sem participar de leilões, já que muitos amam o inglês

Afinal, o passado sempre pode nos ensinar algo. Se, na época passada, o caso de Mkhitaryan chegou a um triste desfecho com a despedida do arménio e os posteriores lamentos públicos por José Mourinho em relação a Chris Smalling, a Roma decidiu seguir outro caminho: extrema clareza ainda antes do jogo começar.

Encontro – A história é conhecida. O contrato do defesa inglês de 33 anos termina em junho, mas no atual contrato tem uma cláusula que lhe permite, com acesso a metade dos jogos da temporada, renovar unilateralmente por mais uma época. Em suma, uma forma de escolha muito parecida com a que Mkhitaryan teve. Perante a extraordinária prestação de Smalling, que fatura cerca de 3,5 milhões de net plus bónus, o clube amarelo e encarnado terá o prazer de renovar o seu contrato até 2024 com o mesmo salário, até porque Chris já soma vinte jogos e pode assim atingir o alvo já no inverno. . Pelo contrário, os executivos fizeram mais do que isso, pois fizeram uma proposta de contrato de dois anos, até 2025, ainda que com salário reduzido em relação ao atual. Tudo isso, se o jogador quiser fazer imediatamente, ou seja, sem esperar que a cláusula entre em vigor. Moral: Tudo parece caminhar para um novo casamento, mas é claro que as atuações do zagueiro o destacaram mais uma vez na Premier League (onde tem torcedores importantes que até queriam que ele participasse do Mundial), e na Série A. em si. READ Em Wimbledon, Djokovic vence Shapovalov por 3 sets a zero e chega a Britney na final.

Monetização – Aliás, já se fala em interesse do Inter, o que foi demonstrado pelo empresário do jogador. Claro que é provável que este seja o último contrato importante da carreira do inglês, e que gostaria de o rentabilizar da melhor forma possível, mas a Roma já o informou que o onze não vai sofrer alterações. Moral: O clube não pretende participar de nenhum tipo de leilão. As duas propostas são as que foram formuladas e permanecerão. Assim, pelo menos dois meses depois de Smalling atingir a cota de presenças que lhe permitiria iniciar a renovação, caso o zagueiro não consiga a aprovação para a renovação, a Roma se sentirá à vontade para seguir outros caminhos, porque as negociações ascendentes ele não fará, porque eles são do Trigoria confirmam Como o clube sempre esteve particularmente próximo do zagueiro, mesmo nas muitas semanas em que ele sofreu lesões nos últimos anos. Em suma, o aviso do clube giallorossi não é um aviso final, mas sim um aviso aos navegadores do mercado e ao próprio jogador. Roma quer continuar com Smalling, mas são necessárias duas pessoas para celebrar o casamento. E sem ser muito corrupto.

8 de dezembro de 2022 (alterado em 8 de dezembro de 2022 | 00:16)

© Reprodução Reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”