Copa do Mundo do Catar 2022 Notícias do dia: A Inglaterra voltou a tropeçar na libra esterlina. Amanhã é o primeiro jogo dos quartos-de-final – futebol

Até agora no Catar 765 mil turistas, abaixo das expectativas

Segundo relatório dos organizadores da Reuters, 765 mil turistas visitaram a região Catar durante as duas primeiras semanas de Copa do Mundo. Um número muito longe das expectativas do país, que esperava um fluxo de 1,2 milhão de pessoas durante o evento. Um grande fluxo de turistas é improvável nesta fase, com apenas oito equipes restantes em Doha e oito partidas de 64 no torneio, que começou em 20 de novembro. Os organizadores haviam programado anteriormente o período de pico para 24 a 28 de novembro durante a fase de grupos, com 32 times jogando quatro partidas por dia. O relatório de 7 de dezembro – elaborado pelo Comitê Supremo de Entrega e Legado organizador do torneio – disse que 765.859 turistas internacionais visitaram o Catar nos primeiros 17 dias da Copa do Mundo, e mais da metade já partiu. O relatório registrou 1,33 milhão de detentores de ingressos e 3,09 milhões de ingressos vendidos em oito estádios do Catar para o torneio, que termina em 18 de dezembro. Um funcionário do Catar, falando sob condição de anonimato, confirmou os números.