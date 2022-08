Rio Ave x Vizela – Previsão e possíveis escalações

Depois de subir para a Primeira Liga, o Rio Ave vai começar a nova época no sábado, 6 de agosto, em casa, frente ao Vizela. Os anfitriões garantiram um lugar novamente na Premier League portuguesa depois de terminar em segundo na temporada passada, enquanto os anfitriões conseguiram manter seu lugar na Premier League depois de serem promovidos no ano anterior. Rio Ave x Vezela tem largada marcada para as 16h30

Prévia do jogo Rio Ave x Vizela: Onde estão as duas equipas?

Avenida do Rio

Após 13 anos consecutivos na Primeira Liga, o Rio Ave entrou na segunda liga portuguesa e começou a temporada passada com o objetivo de voltar. Enquanto Os Riuavistas nunca conseguiu sair dos cinco primeiros, ele deixou o centro do palco na batalha pela promoção automática em fevereiro, apenas para se juntar aos dois primeiros depois de conquistar cinco vitórias seguidas e apenas uma derrota. Depois que o time de Louis Freire se viu em uma batalha de três equipes por dois lugares para a promoção automática, o time de Louis Freire terminou mais uma série de vitórias para garantir seu lugar na Primeira Divisão mais uma vez e ultrapassar a Casa Bella pelo título, com Abdelaziz Yakubu marcando um objetivo inicial. O gol e Aderlan Santos, que bisou na vitória por 3 a 0 sobre o terceiro colocado Chaves, na última rodada da partida. Agora que a nova temporada da Primeira Liga abriu com o ímpeto do título, os Rioavistas pretendem um início bem-sucedido em casa no sábado, com um calendário difícil: nos próximos três jogos vão defrontar o Sporting Lisboa, o Estoril Praia e o árbitro. Heróis do Porto.

Vizela

Ele também deixará o Vizella com a esperança de começar com o pé direito, depois de vencer a segunda temporada consecutiva na Primeira Divisão. Após o tão esperado regresso à Primeira Liga, o Vizela viu-se com dificuldades no fundo da tabela, mas manteve-se sempre fora da zona de despromoção, tendo terminado com um importante registo de sete vitórias e 12 empates. A vitória sobre o Arauca foi fundamental para o time de Álvaro Pacheco: Guilherme Schetten marcou os dois na vitória por 2 a 1 sobre os companheiros que lutam contra o rebaixamento e, apesar de ter sido atingido na última rodada pelo Moreirense, Vizela fechou com quatro gols. Ponto antes do triplo final. Agora, depois de um período preparatório misto, que culminou na vitória sobre o Paços de Ferreira, Vizela vai focar-se na nova campanha na esperança de melhorar a sua posição na Premier League.

Todas as notícias da Primeira

Novidades das equipes

Abdelaziz Yacobo deverá chegar para a nova época como o principal jogador do Rio Ave, tendo marcado 15 golos em todas as competições na época passada. O Rio Ave reforçou o seu plantel ofensivo com a contratação do antigo Estoril Praia Leonardo Ruiz, enquanto Pedro Mendes espera levar o marcador ao escalão principal. Guga foi um pilar da temporada passada e voltará a ter um papel fundamental no meio-campo nesta temporada, possivelmente ao lado de Vitor Gomez. Vezela se prepara para enfrentar a nova temporada com a necessidade de preencher o vazio deixado por Gilherme Schetten, cujo empréstimo do Braga terminou no verão, deixando Cassiano responsável pela liderança do ataque, depois de ter contribuído com seis gols no campeonato na temporada passada. O goleiro Fabijan Pontic, que chegou no verão, pode assumir o primeiro lugar, enquanto o meio-campista Diego Rosa, de 19 anos, pode estrear em uma competição depois de ser emprestado pelo Manchester City. Os linebackers Carlos Isaac e Matthews Pereira também foram contratados pelo Alavés e pelo Cruzeiro, respectivamente, e pretendem estrear neste fim de semana.

Possíveis escalações Rio Ave x Vezela

Possível escalação inicial do Rio Ave:

Jonathas. Costínia, Santos, Pantalon, Amaral; Jukka, Goga, Gomez, Gabrielzinho; Mendes, Yakubu

Possível formação inicial de Vizela:

Silva. Giuliao, Fernandez, Anderson, Pereira; Claudemir, Mendes, Rosa; Kiko, Cassiano, Kan

Siga-nos e curta-nos:



Visualizações após:

101