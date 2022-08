Super Mitrovic não chega, Nunez e Salah assinam pelo Liverpool: 2-2 com Fulham

No novo Craven Cottage, os Reds recuperaram os anfitriões duas vezes, após serem arrastados pelo atacante sérvio

A jornada na Premier League inglesa começa com uma surpresa Liverpool: No novo Craven Cottage, os Reds pararam em 2-2 Fulham Recém-promovido. Mitrovic Ele abriu o placar aos 32 minutos, depois no segundo tempo Nunez entrou e empatou aos 64. Oito minutos depois, Van Dijk se espalhou na área de Mitrovic e o sérvio marcou dois gols de pênalti (72), mas em aos 80 minutos, Salah Al-Koukhin recuperou novamente com um cabeceamento de A poucos passos. Klopp imediatamente cai para -2 do Arsenal.

Fulham Liverpool 2-2

A Premier League começa em Liverpool com meia falta. Os Reds, os novos vencedores do Community Shield, não passam de 2 a 2 no novo Craven Cottage contra o recém-promovido Fulham e devem adiar a data com sua primeira vitória no Campeonato Inglês. Os anfitriões começam muito melhor e com a pressão aproveitam os erros cometidos pelos homens de Klopp, confirmando a equipe que venceu o City por 3 a 1 no King Power Stadium, exceto pelo retorno entre as duas posições de Alisson. Os Cottages treinam para aproveitar, e após um gol anulado por Luis Diaz por impedimento de Robertson, um passe do Fulham: um cruzamento da direita de Tite e um cabeceamento vitorioso de Mitrovic, que assinou por 1 a 0 aos 32 minutos. imediatamente procuram o empate, e Luis toca Diaz, que acertou o poste esquerdo na área de um ângulo. No segundo tempo, Klopp derruba de imediato o astro Darwin Nunez, mas os donos da casa devoram o duplo com a madeira que Kebanu acertou. O ex-Benfica falhou duas vezes, mas a terceira é a vitória: passe de Salah da direita e de calcanhar Uruguai 1-1 aos 64. No momento em que o regresso de Klopp parece fazer acontecer, o Fulham volta a ter vantagem: em aos 72 minutos, Van Dijk espalha Mitrovic na área, que na cobrança de pênalti dá 2 a 1 para sua equipe e marcou seu próprio adereço pessoal. Mas o Liverpool reagiu e aos 8 minutos encontrou o placar em 2 a 2 com o placar a poucos passos de Salah. No período de recuperação, Henderson acertou o travessão para marcar uma reviravolta sensacional, mas o último efeito não foi suficiente: imediatamente meio erro para o Liverpool, que caiu para -2 do Arsenal. Um excelente retorno à Premier League, no entanto, para o Fulham.