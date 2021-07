Roma, mais uma parada do treinamento de Veritut. Zaniolo fora: é meu pai

Roma Após o dia de descanso dado ontem por Mourinho, a equipe hoje voltou a treinar para continuar os preparativos de pré-temporada. The Special One é a equipe do dia e eles organizaram uma sessão dupla , manhã aberto à imprensa. O treino começou na academia por meia hora e continuou sob o sol escaldante de Trigoria. Apesar do futebol, os portugueses exigiram de imediato os seus elevados ritmos e velocidade de rotação da bola para todos os treinos realizados em horário de trabalho no campo principal de Fulvio Bernardini (não no Testaccio onde estava instalado o ecrã gigante).

Reynolds, Ibanez, Bove, Calaviore e Cumbula trabalharam em um campo separado. Outra parada para Veretout: o francês sentiu um novo desconforto no quadríceps direito. Permissão bastante especial para Zaniolo, que se tornou pai. Mourinho é sempre imparável, sempre ditou o treino à sua exigência de intensidade, velocidade e sobretudo movimento para nunca abrandar durante os treinos que são interrompidos a cada 40-50 segundos, mesmo graças aos 35 graus.

O treinamento de campo começou com um exercício sobre transmissão de bolaEm seguida, continue com Thor com a equipe dividida em três grupos. Como mencionado, Mo pediu muito movimento da bola No estreito com um touro pessoal: Dois contra dois, os dois times juniores devem manter a bola jogando com os homens posicionados nas laterais que marcaram com eles. A sessão dura cerca de 50 minutos com uma sessão pequeno fósforo Dentro da grande área, quatro por quatro.