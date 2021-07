O mercado de transferências da Juventus, com Ronaldo, acabou

Há sempre Cristiano Ronaldo no centro dos rumores do mercado de transferências da Juventus, com quem o português está contratualmente vinculado até junho de 2022.

Ficar ou ir embora? Esta é a pergunta que os fãs fazem Juventus, uma pergunta difícil de responder mesmo que pareça que ainda não há nada sobre a possível transferência de Cristiano Ronaldo. A única abertura que ele pode representar Paris Saint-GermainCom a condição de que Mbappe partisse para o Real Madrid …

No entanto, a despedida de Ronaldo não perde nenhuma parte, até o jornalista da Bianconera Luca junta-se a ele Momplano: “A linha que permite a passagem de sua comitiva é sempre a mesma, ou seja, Cristiano estará em Torino na segunda-feira. (Para fazer exames médicos e começar a preparação, editora), mas isso só pode ser um “passo” na cara. Eu sinto que a Juventus não quer mais o Ronaldo e a mesma coisa não quer mais a Juventus. Espero ser o quarto ano de CR7 (líquido de € 31 milhões por ano, editado) na Juventus e jogar uma final em Campeões Com ele, mas duvido da continuação do casamento. ”