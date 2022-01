Draghi de Gravina: “Futebol, isso não está certo.” Liga diz não à suspensão do torneio, ao confronto a portas fechadas | primeira página

a Doença do coronavírus Futebol italiano recusou e liga numa bagunça. depois das intervenções Asl Resultando em Faltando quatro partidas das dez partidas programadas para a Epifania para o Dia 20 do torneio, a Lega di A se reuniu na assembléia esta tarde Para abordar o tema do protocolo e dos pedidos ao Governo e Territórios, à luz da mesa de discussão do dia 12 de janeiro, e teve de fundir a ordem do dia com as novas hipóteses das últimas horas: Pare o torneio por duas semanas e considere a hipótese de redução de capacidade.

Contactar GRAVINA-DRAGHI – Presidente Federal Gabriel gravina Receber Um telefonema de Mario Draghi, onde o primeiro-ministro se informou sobre o estado da arte, disse:PreocupadoEm algumas situações relacionadas ao campeonato italiano. Entre estes, em particular, está o facto de, neste momento histórico e nas condições em que se encontra o país, não ser convincente. Os estádios têm muitos torcedores mal vestidos ou com as máscaras FFP2 exigidas pelas novas regras.. E que os clubes e instituições de futebol façam vista grossa a esse aspecto. Não ameaças diretas, mas também um sinal: não podemos continuar assim.

para o confronto – FIGC e Lega di A não têm intenção de interromper o torneio, também devido a dificuldades de reagendamento de jogos ou turnos completos. Assim, uma ótima alternativa é jogar a portas fechadas, mas também é um cenário que os clubes querem evitar. Após o já longo período a portas fechadas no ano passado e as perdas econômicas resultantes.

NOTA DA SÉRIE A – Entretanto, no final da Assembleia, a Lega Serie A emitiu uma nota oficial: “A Lega Serie A, no final da Assembleia de hoje, afirma com firmeza a sua confiança na sua capacidade de desenvolver ainda mais as suas competições (Série A TIM , Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) Conforme programado, graças à implementação de regulamentos aprovados pelo Conselho da Lega ontem. Como um memorando foi divulgado ontem, a Lega Serie A também espera se reunir na próxima quarta-feira com o governo para definir claramente as ferramentas de coordenação regional ASLs para garantir o gerenciamento uniforme de casos covid-19 nas equipes.

As empresas vão se reunir na próxima semana para discutir a situação dos direitos audiovisuais na região MENA, que está na pauta do encontro ”.