Série A, Rodada 21: Apresentação, números, curiosidades e estatísticas

Após a rodada da epifania, a Série A retorna imediatamente a campo com o segundo dia da segunda rodada: um rico domingo com dez partidas agendadas, todas as estatísticas e curiosidades

Empoli Sassuolo, domingo, 9 de janeiro, 12h30 Décimo, o confronto direto entre essas duas equipes, que nunca empataram na Liga Italiana: 5 vitórias do Verde e do Preto e 4 da Azzurra. Mas o Empoli venceu as duas últimas partidas contra o Sassuolo, incluindo a primeira mão, que terminou em 1 a 2 no Estádio Mapei. Já em Castellani, a Azzurra tem um saldo positivo: três vitórias em quatro corridas disputadas até agora. O Sassuolo perdeu seu último jogo contra um jogador recém-promovido (especificamente contra o Empoli na primeira mão) e não perdeu dois jogos consecutivos contra adversários da Série B desde 2014, ano em que o mesmo clube com a mesma força chegou na primeira mão . Pela primeira vez na primeira divisão. Veneza – Milão, domingo, 9 de janeiro, 12h30 Os rossoneri têm uma clara vantagem nas partidas anteriores: 15 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A primeira mão terminou com 2 a 0 para o Milan, que poderia manter duas partidas sem sofrer golos contra o Veneza pela segunda vez na história, após a primeira partida, que remonta aos anos 1940. Das quatro vitórias contra os rossoneri, três do laranja e do verde levaram para casa. O Milan, porém, tem uma tradição positiva frente aos recém-promovidos: apenas uma derrota nas últimas 22 partidas disputadas contra adversários da Série B (0-2 contra o Spezia em fevereiro de 2021).

Cagliari – Bolonha, domingo, 9 de janeiro, 14h30

O Cagliari ainda venceu a Sampdoria: 2-1 na volta O saldo é um pouco a favor do Bologna: 21 vitórias nos últimos 36 jogos, ante 22 empates e 20 derrotas. O equilíbrio prevalece nos últimos 10 jogos: 3 vitórias de equipes e 4 empates. Um ciclo que segue um ciclo claramente favorável ao Bolonha, que venceu cinco das seis partidas anteriores. A primeira mão terminou 2-0 para Mihajlovic, que também venceu três das últimas quatro partidas fora. Por outro lado, o Cagliari começou o ano com uma vitória em Gênova sobre a Sampdoria e pretende somar duas vitórias consecutivas pela primeira vez desde abril de 2021. READ Fórmula 1 e MotoGP, MotoE: The Engines Weekend on Sky Sport, o programa Torino – Fiorentina, domingo, 9 de janeiro, 14h30 Paridade total em 145: 48 vitórias, 49 empates. Mas o Torino venceu apenas três das últimas 25 partidas disputadas na Série A, a última delas em 2019 com Mazzarri no banco: nas restantes 13 empates e 9 violas Viola. Por outro lado, a Fiorentina marcou nos últimos 16 jogos disputados frente às granadas: se também encontrar o golo neste jogo, deverá estabelecer o seu novo recorde de jogos consecutivos frente a um adversário (neste momento está empatado com o Triestina). Ambas as equipas fazem a sua estreia em 2022, sendo que o Viola pretende melhorar a sequência de invencibilidade no final de 2021 que durou cinco jogos com três vitórias e dois empates.

Nápoles – Sampdoria, domingo, 9 de janeiro, 16h30

Chiesa responde a Mertens, Juventus termina 1-1 Na Série A anterior 109, a Azzurri venceu 43, com 36 empates e 30 vitórias para o Blues. O Napoli venceu 11 dos últimos 12 jogos contra a Sampdoria na Série A, incluindo os últimos seis: esta é a mais longa sequência de vitórias contra um único adversário (como o Crotone). A última vitória da Sampdoria em casa remonta a 1998, com Boskov no banco: desde então, 11 derrotas e dois empates para os Ligurians. O Napoli, porém, vem de três derrotas consecutivas em Maradona (contra Atalanta, Empoli e Spezia): apenas duas vezes na história os azzurri chegaram a quatro vezes, em 1998 e em 2020. Udinese – Atalanta, domingo, 9 de janeiro, 16h30 Os bianconeri lideraram os últimos 75 anos, com 27 vitórias, 25 empates e 23 derrotas. Já os nerazzurri estão em uma grande recuperação, já que estão invictos há oito jogos diretos, com 6 vitórias e 2 empates. Depois de se manter invicta há sete jogos em casa contra a Atalanta, a Udinese perdeu duas das últimas três partidas (um empate completa o percurso). Entre outras coisas, os bianconeri não tiveram sucesso em nenhuma das últimas 14 partidas disputadas contra times dos quatro primeiros colocados da Série A. Este torneio tem várias rodadas: são 16 jogos disputados fora de casa sem perder (12 vitórias, 4 empates). READ Todos qualificados. Presente 3 Azzurri - OA Sport

Gênova Spezia, domingo, 9 de janeiro, 18h30

Vitória forte do Milan, Roma perdeu por 3-1 Rosobli estava invicto contra o Spezia, graças às duas vitórias no ano passado e um empate na primeira rodada deste torneio. Entre outras coisas, o Génova perdeu apenas um dos últimos 7 derbies da Ligúria, contando os que disputou contra a Sampdoria: a única derrota frente à Sampdoria em dezembro de 2021 (1-3), depois 3 vitórias e 3 empates. A equipe de Rosobli venceu apenas uma das últimas 17 partidas em casa, frente ao Spezia, em abril de 2021 (2-0). Por outro lado, o La Spezia, depois de seis derrotas consecutivas fora de casa, venceu o último jogo fora (0-1 em Maradona contra o Napoli). Roma – Juventus, domingo, 9 de janeiro, 18h30 Os bianconeri, que venceram 84 em 175 jogos (50 empates e 41 derrotas), são a equipa que mais venceu a Roma na Serie A, bem como a segunda em que os Giallorossi sofreram mais golos (270 contra 287 para Inter). A Juventus não perde há sete das últimas nove partidas diretas, e também venceu as duas últimas. Por outro lado, a Roma venceu três das últimas seis partidas no Olympique contra os bianconeri, e apenas o Napoli tem sido melhor que este adversário com quatro vitórias. Depois de vencer seus primeiros quatro jogos em casa neste campeonato, a equipe de Mourinho tem apenas duas vitórias nos próximos seis jogos em casa e, aliás, não venceu duas consecutivas e pode ir a três dias sem sucesso. Português.

Inter-Lazio, domingo, 9 de janeiro, 20h45

Empoli escapa, Lazio volta: 3-3 no Olympique Os nerazzurri venceram 65 das 157 partidas anteriores, com 54 empates e 38 derrotas, mas venceram apenas duas das últimas seis partidas frente a frente (1 empate e 3 derrotas restantes). Nas últimas oito partidas disputadas no San Siro, a Lazio perdeu oito vezes considerando as duas partidas contra Inter e Milan. Os nerazzurri, entre outros, estão invictos em casa há 26 jogos e registram a segunda melhor série consecutiva sem perder em casa desde o início da década de 1990 (eles se saíram melhor entre 2008 e 2010, quando chegaram a 46). Além disso, pela primeira vez em sua história, o Inter venceu seis partidas consecutivas no campeonato sem sofrer nenhum gol e chegou a apenas sete partidas em 1971. READ Napoli - Spezia 0-1 decide um gol contra de Juan Jesus Verona Salernitana, domingo, 9 de janeiro, às 20h45 O único precedente entre as duas equipes remonta ao jogo de ida, que terminou empatado em 2 a 2. O Verona, nos últimos cinco jogos que disputou frente a equipas recém-promovidas, sempre marcou golos e sofreu, sendo duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Giallobl não venceu nenhum dos últimos três jogos em casa na liga, depois de somar cinco vitórias consecutivas em Bentegodi nos primeiros cinco jogos de gestão do Tudor. Além disso, depois de vencer o Spezia, o Verona pode vencer partidas consecutivas da Série A pela primeira vez desde setembro de 2020. E o Salernitana perdeu sem marcar seus últimos quatro jogos no campeonato: a última equipe a não marcar em cinco partidas em uma partida. A linha da Série A foi a Fiorentina em 2019.