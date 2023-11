“Tentamos trazer Messi para o Milan. O Inter já conquistou o título da Série A…”

O ex-diretor rossonero volta a falar no teatro por ocasião da apresentação de Giacomo Poretti no PoretCast

“Durante dez dias tentamos trazê-la messi em Milão, Mas então percebemos que era impossível”, admitiu o ex-técnico do Milan. Paulo Maldini, Convidado no teatro Giacomo Porretti em seu programa PoretCast. “Agora é tarde demais, mas para um jogador de futebol como este Messi “É uma oferta para todos. Quando li que ele poderia ir para o Inter, fiquei triste.” Milão, Inter e Juventus? Parabéns Giacomo, você já ganhou…”



“futuro? De vez em quando penso nisso, teoricamente estou aposentado, estou aposentado desde o ano passado… nunca serei treinador. Eu vi meu pai que estava sempre fazendo as malas. Aí talvez você conheça um chefe que seja um pouco assim… Eu não me sentia assim. Quando parei eu sabia o que não queria fazer. Quando me perguntam do que sinto falta, respondo o ambiente do vestiário e aquela mistura de medo e emoção antes do jogo, a conexão e a adrenalina entre as pessoas. Há uma grande diferença entre um jogador de futebol e um técnico. Em um, você sofre o resultado e, no outro, você determina. Eu estava com muita dor e chateado. Por outro lado, Ricky (Masara, ed.) sofreu, mas em silêncio.”

sobre Lião: “O Rafa é um grande talento, não importa se é jogador de futebol, modelo ou cantor, ele tem algo importante. Leão me pediu para lançar o álbum dois dias antes da partida. Eu disse a ele que não tinha problema, mas ele” deveria ter marcado dois gols no sábado.” Ele marca, mas dá assistência. O melhor destes anos são justamente as relações pessoais. Ele chegou do Lille. Era um grande talento mas ainda tinha que provar isso. A relação que surge com eles é a beleza que fica com você, mais do que os troféus e partidas ganho. Depois a lembrança ruim da Copa do Mundo de 2002 Byron Moreno: “Minha esposa fala espanhol, então eu contei a ela todos os palavrões do mundo nessa língua…”