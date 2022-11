Catar 2022, como assistir a Copa do Mundo pela TV (ou ao vivo): datas, horários e canais

Domingo 20 de novembro O muito esperado (e debatido) Copa do Mundo 2022 no Catar Que começará com o jogo de abertura entre Equador e os anfitriões e terminará Domingo 18 de dezembro com o evento final. Eles vão jogar Quatro partidas por dia dentro 11dentro 14dentro 17 e em 20 (hora italiana). O papel dos grupos 48 partidas, até o dia dois de dezembro. A partir da terceira rodada, você iniciará as oitavas de final, que terminarão no sexto dia. As quartas de final serão disputadas em dois dias: o nono e o décimo. As semifinais serão realizadas nos dias 13 e 14, enquanto as finais serão realizadas nos dias 17 e 18, este também o último. Dia Nacional do Catar. Rai comprou os direitos televisivos da Copa do Mundo, para que a televisão pública transmitisse todos os jogos ao vivo opinião 1E a opinião 2 ou Ray Sports. Para vê-los em streaming basta fazer o login jogo de raios ou Rainnews.it. Tudo de graça: um elemento positivo para os telespectadores, mas não para Rai, que decidiu comprar os direitos pensando que a Itália se qualificaria.

Jogos da fase de grupos

domingo, 20 de novembro

Catar – Equador (Grupo A) – horas 17h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Segunda-feira, 21 de novembro

Inglaterra e Irã (Grupo B) – horas 14h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo B) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Senegal – Holanda (Grupo A) – horas 17h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo A) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) EUA – País de Gales (Grupo B) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

terça-feira, 22 de novembro

Argentina – Arábia Saudita (Grupo C) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo C) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Dinamarca – Tunísia (Grupo D) – horas 14h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo D) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) México – Polônia (Grupo C) – horas 17h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo C) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) França – Austrália (Grupo D) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Quarta-feira, 23 de novembro

Marrocos – Croácia (Grupo F) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo F) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Alemanha – Japão (quinto grupo) – horas 14h00 opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(quinto grupo) – horas (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Espanha – Costa Rica (quinto grupo) – horas 17.00 irrigação 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(quinto grupo) – horas (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Bélgica – Canadá (Grupo F) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

quinta-feira, 24 de novembro

Suíça e Camarões (Grupo G) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo G) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Uruguai e Coreia do Sul (Grupo H) – horas 14h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo H) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Portugal e Gana (Grupo H) – horas 17h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo H) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Brasil e Sérvia (Grupo G) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

sexta-feira, 25 de novembro

País de Gales e Irã (Grupo B) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo B) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Catar – Senegal (Grupo A) – horas 14h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo A) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Holanda e Equador (Grupo A) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo A) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Inglaterra e Estados Unidos (Grupo B) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

sábado, 26 de novembro

Tunísia e Austrália (Grupo D) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo D) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Polônia e Arábia Saudita (Grupo C) – horas 14h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo C) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) França – Dinamarca (Grupo D) – horas 17h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo D) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Argentina e México (Grupo C) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

domingo, 27 de novembro

Japão e Costa Rica (quinto grupo) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(quinto grupo) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Bélgica-Marrocos (Grupo F) – horas 14h00 em mim Raio 1 ( streaming em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo F) – horas em mim streaming em Rainews.it e RaiPlay) Croácia e Canadá (Grupo F) – horas 17h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo F) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Espanha e Alemanha (quinto grupo) – horas 20h00 em mim opinião 1(Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Segunda-feira, 28 de novembro

Camarões e Sérvia (Grupo G) – horas 11h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo G) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Coreia do Sul – Gana (Grupo H) – horas 14h00 em mim opinião 2 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo H) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Brasil e Suíça (Grupo G) – horas 17h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo G) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Portugal e Uruguai (Grupo H) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Terça-feira, 29 de novembro

Equador e Senegal (Grupo A) – horas 16h00 On Rai Sport (em transmissão em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo A) – horas On Rai Sport (em transmissão em Rainews.it e RaiPlay) Holanda e Catar (Grupo A) – horas 16h00 On Rai 1 (em streaming em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo A) – horas On Rai 1 (em streaming em Rainews.it e RaiPlay) País de Gales e Inglaterra (Grupo B) – horas 20h00 On Rai Sport (em transmissão em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo B) – horas On Rai Sport (em transmissão em Rainews.it e RaiPlay) Irã e Estados Unidos (Grupo B) – horas 20h00 On Rai 1 (em streaming em Rainews.it e RaiPlay)

Quarta-feira, 30 de novembro

Austrália – Dinamarca (Grupo D) – horas 16h00 em mim Ray Sports (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo D) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Tunísia e França (Grupo D) – horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo D) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Polônia e Argentina (Grupo C) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo C) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Arábia Saudita e México (Grupo C) – horas 20h00 em mim Ray Sports (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

quinta-feira, 1 de dezembro

Croácia e Bélgica (Grupo F) – horas 16h00 em mim Ray Sports (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo F) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Canadá – Marrocos (Grupo F) – horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo F) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Japão e Espanha (quinto grupo) – horas 20h00 em mim Ray Sports (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(quinto grupo) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Costa Rica e Alemanha (quinto grupo) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Sexta-feira, 2 de dezembro

Gana – Uruguai (Grupo H) – horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo H) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Coreia do Sul e Portugal (oitavo grupo) horas 16h00 On Rai Sport (em transmissão em Rainews.it e RaiPlay)

(oitavo grupo) horas On Rai Sport (em transmissão em Rainews.it e RaiPlay) Sérvia e Suíça (Grupo G) – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

(Grupo G) – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Camarões e Brasil (Grupo G) – horas 20h00 em mim Ray Sports (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Rodada de 16

sábado, 3 de dezembro

Rodada de 16 1 O primeiro grupo A versus o segundo grupo B – horas 16h00 em mim opinião 1 ((Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

O primeiro grupo A versus o segundo grupo B – horas em mim ((Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Rodada de 16 2: O primeiro grupo C vs o segundo grupo D – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

domingo, 4 de dezembro

Rodada de 16 3 O primeiro grupo D vs. o segundo grupo C – horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

O primeiro grupo D vs. o segundo grupo C – horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Final Eight 4O primeiro grupo B versus o segundo grupo A – horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

segunda-feira, 5 de dezembro

Final Eight 5: O primeiro, o quinto grupo, contra o segundo, o sexto grupo – as horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

O primeiro, o quinto grupo, contra o segundo, o sexto grupo – as horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Final Eight 6: O primeiro grupo G vs o segundo grupo H – relógios 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

terça-feira, 6 de dezembro

Final Eight 7 : O primeiro do sexto grupo versus o segundo do quinto grupo – as horas 16h00 On Rai 1 (em streaming em Rainews.it e RaiPlay)

: O primeiro do sexto grupo versus o segundo do quinto grupo – as horas On Rai 1 (em streaming em Rainews.it e RaiPlay) Final Eight 8: primeiro grupo H vs. segundo grupo G – relógios 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Quarta-feira 7 e quinta-feira 8 de dezembro: descanso

Quartas de final

sexta-feira, 9 de dezembro

quartas de final 1 Vencedor 5 x Vencedor Jogo 6 – Horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Vencedor 5 x Vencedor Jogo 6 – Horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) Quartas de final 2: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 2 – Horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

sábado, 10 de dezembro

Quartas de final 3 : Vitória do jogo 7 vs. Vitória do jogo 8 – Horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

: Vitória do jogo 7 vs. Vitória do jogo 8 – Horas em mim (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay) quartas de final 4: Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4 – Horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Domingo 11 e segunda-feira 12: descanso

Semifinais

terça-feira, 13 de dezembro

Vencedor das quartas de final 1 x Vencedor das quartas de final 2 – Horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

quarta-feira, 14 de dezembro

Vencedor das 3 quartas de final vs. Vencedor das 4 quartas de final – Horas 20h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

Quinta-feira 15 e sexta-feira 16 de dezembro: conforto

finais

sábado, 17 de dezembro

Finalistas para terceiro e quarto lugares – horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

domingo 18 de dezembro

Final para primeiro e segundo lugar – horas 16h00 em mim opinião 1 (Transmitido em Rainews.it e RaiPlay)

