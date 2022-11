Copa do Mundo, Catar-Equador: Árbitros italianos Orsato

A Itália será instantaneamente campeã da Copa do Mundo que está prestes a começar no Catar, da única forma possível: com os árbitros. De facto, Daniele Ursato foi nomeado para apitar o jogo de abertura do torneio entre o Qatar (país anfitrião) e o Equador, que terá lugar no domingo, pelas 17 horas, no Al Bayt Stadium, em Al Khor. A equipa de arbitragem deverá também contar com a utilização de outros seleccionadores italianos, nomeadamente os assistentes Carboni, Giallatini, Fares Irrati e Valeri.