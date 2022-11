Polônia voa para o Catar com caças militares

A localização do tempo sem precedentes, às portas do inverno, não é a única anomalia a marcar copa do mundo 2022 dentro Catar, Do qual todos os entusiastas, mas também os insiders, assim como os próprios jogadores, se aproximam com um espírito fatalmente ansioso por causa A guerra na Ucrânia que vem semeando drama, morte e destruição há nove meses.

Polônia na Copa do Mundo com o pesadelo da guerra

A ideia de um cessar-fogo durante a competição foi iniciada pelo presidente da Fifa Gianni Infantinonão foi coletado, então estará entre os jogadores mais interessados Polônia, A nação mais próxima geograficamente das áreas onde os combates estão ocorrendo. E assim, apesar da tragédia de 15 de novembro passado, quando, no pequeno povoado polonês de Przyodo, a poucos quilômetros da fronteira comUcrâniaFragmentos de um míssil atingiram uma fazenda causando duas mortes, acabou sendo erro humano e não resultado de um ataque russo, partida da Polônia para Catar Com todas as precauções de caso.

Polônia no Catar, acompanhada por dois caças militares

Quinta-feira, um dia depois do amistoso disputado em Varsóvia contra o Chile, Lewandowski e seus associados Embarcaram para a Ásia, mas a primeira parte da viagem foi acompanhada por uma escolta Dois aviões de combate. Os aviões de guerra acompanharam a viatura que transportou os jogadores e elementos do plantel da selecção polaca para o Qatar, fronteira sul, por precaução após o acidente com um míssil, horas atrás.

Qatar 2022, Polónia quer surpreender

“Um F-16 nos escoltou até a fronteira sul da Polônia. Obrigado e cumprimentos aos pilotos!“contente tweets Publicado pela Federação Polonesa. Os Soldiers of the Fighters também criaram um clima descontraído durante o voo, saudando e torcendo pelos jogadores que no Catar tentariam ao menos passar da primeira fase, feito que os poloneses não conseguiram fazer desde então. 1986. A seleção do técnico Czeslav Micniewicz está incluída no Grupo B junto com Argentina, México e Arábia Saudita e fará sua estreia no dia 22 de novembro contra Tricolor.