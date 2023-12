Milan marca o terceiro gol consecutivo de Jovic contra Salernitana

Luka Jovic abraçou seu destino. Demorou algum tempo – o que se traduziu numa forte reprimenda, três meses de escuridão e uma preguiça que sempre o limitou – mas no final o sérvio redescobriu-se como uma pessoa decidida. Primeiro Frosinone, gols e assistências, e agora Salernitana: um forte chute de pé esquerdo no canto valeu o empate no último minuto. Pelo meio, há também a terceira falha no torneio contra a Atalanta, que não é essencial para o resultado, mas é útil como cartão de visita.

Novo nascimento – Jovic “em chamas” é uma excelente notícia para Pioli, que o provocou diversas vezes nos últimos meses. E acrescentou: “Luca tem qualidade e talento, mas deve aproveitar o conceito de força”. A faísca se apagou em uma tarde de outono em Milanello, nos dias que antecederam o jogo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. Deixando a preguiça na bolsa, o sérvio esmagou a preguiça com as chuteiras e saiu para campo com outros olhos, faminto, vivo e pronto para reverter uma situação desfavorável. Contra os alemães, ele acertou a trave aos quinze minutos, depois foi titular pela Fiorentina. Pequenos sinais de despertar, pílulas de tanta gravidade de que tanto se fala. Depois da estreia no Frosinone, nunca mais parou: marcou o terceiro gol consecutivo no Arece nas últimas três partidas (no Monza permaneceu no banco). Sim, Jovic renasceu. Isso pode mudar o cenário do mercado. Dar gorjetas não é prioridade, principalmente se Luca continuar oferecendo. O resultado está todo a seu favor: três gols em 429 minutos.