Holanda x Portugal, previsões e previsões para a Copa do Mundo Feminina

A fase final do Mundial Feminino também está prestes a começar para Holanda e Portugal, que disputarão a primeira partida do grupo que também inclui Vietnã e Estados Unidos (os atuais campeões). As duas equipes receberam sinais animadores no último teste antes de seguirem para a Nova Zelândia, onde disputarão as partidas de abertura do torneio. Os holandeses derrotaram a Bélgica por 5-0 e os portugueses venceram a Ucrânia por 2-0. A partida está marcada para começar no domingo às 9h30, horário italiano.