A nova Premier League conta inicialmente com 64 times. E streaming gratuito

Nova fórmula. Com promoções e rebaixamentos. E sem membros permanentes, como deveria ser segundo o projeto original de 2021. Um projeto do qual quase todas as empresas se distanciaram. Mas ontem, a A22 – empresa proprietária do projecto – reapresentou a ideia de uma nova Superliga, dizendo sobre si, através do seu CEO Bernd Reichart: “Estamos abertos ao diálogo com todos. Não queremos ser divisivo.”

O formato inclui três competições e 64 equipes inicialmente. O torneio principal será (será?) a Liga Estrela, com 16 clubes inicialmente como na Liga Ouro: a Liga Azul, o último torneio mais importante, terá 32 (quatro grupos de 8). No final de cada temporada, espera-se a promoção e o rebaixamento entre uma liga e outra: para esclarecer, a Liga Azul será alcançada a partir das diversas ligas nacionais. Isto significa, no entanto, que se o grande Bolonha deste ano chegar aos quatro primeiros, será aceite na Liga Azul e não na Liga Estrela. Este último será organizado em dois grupos de oito, com jogos em casa e fora: seguidos de fase de eliminação direta. O formato será semelhante ao da atual Liga dos Campeões, sem aumento de partidas e sem interferência no calendário da seleção. No primeiro ano, os clubes serão selecionados com base em um índice com critérios transparentes baseados em desempenho. Em suma, deve ser feita referência ao mérito desportivo, mas talvez também ao pedigree dos diferentes clubes. Cada equipe jogará no mínimo 14 partidas do campeonato (7 em casa e 7 fora) de setembro a abril. Resumindo, 16 equipes participarão da fase de eliminação direta (das quartas de final): os quatro primeiros colocados de cada grupo estrela, os quatro primeiros colocados do ouro e os dois primeiros colocados de cada grupo azul. As quartas de final e semifinais incluem uma partida em casa e fora, enquanto a final será uma partida única em campo neutro. As duas últimas equipes de cada grupo serão rebaixadas da Star League para a Divisão Ouro, enquanto os finalistas Ouro serão promovidos à Star League: o mesmo mecanismo de troca entre Ouro e Azul. Por fim, os 20 piores times da Liga Azul serão expulsos da Premier League e na temporada seguinte darão lugar a 20 times selecionados com base nos resultados obtidos nos respectivos campeonatos nacionais.

Por fim, toda a Premier League ficará visível gratuitamente na plataforma de streaming Unify, que será apoiada por publicidade, assinaturas premium, serviços interativos, patrocinadores e parcerias de distribuição. Ou seja, através de televisões que poderão celebrar acordos de distribuição do canal na sua plataforma.