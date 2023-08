Três chutes no último minuto, mas rápidos primeiro. Amrabat, colisão frontal deve ser evitada

Beltrán? É evidente que ele é um excelente jogador desde os primeiros minutos de jogo e está em melhor forma do que qualquer outro jogador porque jogou na Argentina até há duas semanas. Mas Nezola pode ser preferido como atacante inicial Com Beltran durante o jogo justamente por estar em boa forma física. Também entre as alternativas está a possibilidade de processar conjuntamente os agressores caso haja necessidade, claro que esperamos que isso não aconteça. Talvez a língua italiana me contradiga, mas é assim que vejo, preferindo para baixo. Kwame pode ser um substituto de Brikalo, mas também é outra arma devido à sua velocidade. Ikonè e Infantino não estão disponíveis para opções diferentesSutil jogou no domingo e nem se convenceu. Duncan é mais destrutivo do que construtivo. Nas laterais, estão em andamento as substituições chamadas Parisi e Kaiodi.

O mercado de transferências e as lesões são pesadas, mandaram seis ou sete jogadores embora.

Como o mercado terminará? – A sensação é que a Fiorentina já decidiu tudo, é discreta e mantém silêncio absolutoJustamente porque o jogo desta noite é muito importante, mas as últimas horas podem ser tensas.

Casos caso é caso Amrabat. A sua comitiva ainda não conseguiu arrecadar os quase 30 milhões de euros acordados para a venda, valor que a Fiorentina sempre exigiu. Pelo que sei e já escrevi, o jogador já tem acordo com o Manchester há algum tempo e só quer a Premier League, mas os ingleses não têm o dinheiro que a Fiorentina quer. Emprestado com obrigação de compra por £ 27 milhões. Veremos. Os outros eram apenas pesquisas ou ofertas mal concebidas. O marroquino, por enquanto, nem quer entrar ilha árabe, Mas o mercado lá é mais longo e pode ser uma solução mesmo depois do 1º de setembro. READ Polo aquático, o lendário Cetera! Milagre azul, a Itália derrota os Estados Unidos e voa para as semifinais da Copa do Mundo!

Contudo, os tempos são muito apertados e, se não for encontrada uma forma, Amrabat não quer mais jogar pela Fiorentina. O cabo de guerra é abrangente e a situação é evidente há algum tempo. Afinal, os seus agentes sabem desde janeiro passado que para deixar o clube teriam de arrecadar trinta milhões de euros. Será que vai acabar mal? Você está sem rosa? Nem todo mundo espera, é claro. Mas também, em princípio, Rocco Commisso não desistirá nem um centímetro. Esta situação não afeta o mercado, mas o clima em torno da equipa certamente afeta.

Fiorentina quer ser meio-campista Dado que algo semelhante ao que aconteceu com Sutalo aconteceu com Vranckx, que é um aumento contínuo da procura em relação à procura inicial, o interesse voltou para outro perfil como Demme, seguro usado O jogador de 32 anos deixa o Napoli, que pode ser o substituto de Arthur, se necessário. Também horas agitadas para defesa.

O Betis retomou as negociações para incluir Quarta após contratar Luiz Felipe, e ele está escalado para substituir a argentina Fiorentina. Mais um grande esforço para trazer o teatro belga de Rennes23 anos, canhoto, ex-Bolonha, vale vinte milhões. Depois de duas temporadas estelares em Rossoblu, foi vendido à França por 19 milhões de euros. Um excelente jogador, muito físico, muito reativo, com bons pés e capaz de retomar o jogo: não é por acaso que lhe custa tanto. Este dinheiro parecia excessivo para Sotalo, e se eles aceitarem Theati, torna-se um sinal importante para as suas ambições futuras.

Mas tudo depende de Quarta, e talvez também do resultado da noite, das articulações, das listas e de outros dois ou três casos como Jović, Cocorin, Benassi e outros de saída, mas sem soluções práticas. Mas não estou convencido de que isso seja tudo. Cuidado também com saídas de última hora com checkouts e reposições. Dois dias de fogo, como mencionado, mas com o grande objetivo de não atrapalhar um só momento o time: vencer o Rapid é fundamental. READ Portugal - Holanda Sob Prognóstico 21-24-06-2023

Pessoas roxas também serão necessárias, mas não parecem tão envolventes como em outras ocasiões. Infelizmente não haverá trinta mil espectadoresMas o estádio ainda precisará de apoio quente e total para uma noite muito importante e isso pode não ser totalmente concretizado. O adversário não conta, mas os riscos, quer sejam conferências ou não-conferências, são muito elevados.

31 de agosto de 2023 (alteração: 31 de agosto de 2023 | 00h04)

