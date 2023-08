Lácio, ideia de Bonucci. Processo Torino-Atalanta Maxi: todas as negociações

Os últimos três dias de mercado estalando. Milan está se aproximando de seu vice, Giro Tármisenquanto Leão bonucci Tentando recomeçar entre Lazio e Union Berlin. Touro pensa em sacrifício Bom dia Leva Zapata Enquanto Salernitana está sob ataque externo. Nico DominguezNo entanto, ele poderia deixar a Série A e ir para a Premier League inglesa. A Udinese tem que se movimentar entre a defesa e o ataque, e são dois ou três gols quentes. Todos os shows na quarta-feira, 30 de agosto.

Milano-Tareme pode ser feito. Lácio Guendouzi: Sim

Stefano Pioli poderá ter seu novo atacante. E a busca por um substituto para Olivier Giroud encontraria sua investigação em Mehdi Tármis porta. A oferta de 15 milhões mais bônus do Milan, para chegar aos 20, deveria ter atingido a meta na última abertura do português. Para o atacante, fala-se em um contrato de três anos. Os detalhes estão no arquivo, mas o processo pode ter sido aberto. Caso Taremi saia, a transferência está pronta Colombo em Monza Paladino. Reforços também para Sari que ele finalmente conseguirá Gunduzi: Um negócio no valor de 13 milhões mais 5 bónus ao Marselha, que o vendeu por um total de 18 milhões.

Mudanças de Juve e Bonucci

O mercado da Juve deveria estar essencialmente fechado. O negócio Lukaku-Vlahovic foi fechado, os Blues nunca quiseram investir 40 milhões no sérvio e a equipe de Allegri deve continuar assim, com Moyes também. Ken e Filipe Kostik Que deverá permanecer em Turim. Então Giuntoli trabalha em perspectiva e leva Lefano proeminência Do PSV Eindhoven, nascido em 2004, que chegou a Turim por 1 milhão de euros mais 2 bónus. No entanto, existe um complexo de leão que deve ser resolvido bonucci. Union Berlin, mas acima de tudo pressionou Lotito, que o queria na Lazio. Fala-se em oferecer um contrato de um ano com renovação automática caso nos classifiquemos para a próxima Liga dos Campeões. A participação será paga em parte pela Juventus. O jogador está avaliando o que fazer no futuro e também tem no tabuleiro uma sugestão de Berlim. Marco também está fora Bjaca Vá para Rijeka.

Outros de A: Operação Maxi Toro Atalanta, é

Torino e Atalanta ainda trabalham na Operação Maxi. A deusa quer canhões Bom diaum acordo que enfureceria os torcedores do Granata, enquanto a Atalanta venderia o atacante Duvan ao Torino. Zapata e de lado chuvoso. O problema, até agora, é Zapata e o seu envolvimento. É até o amargo fim. Atalanta coloca o ataque pela ala com Emile Ele não fez Delo Spezia para um empréstimo de 2,5 milhões e 8,5 direitos de resgate em um ano. Udinese, que vendeu, deve movimentar-se no mercado ser para Há poucos dias no Everton e em julho perdeu na defesa Pecão em direção ao Fenerbahçe. Atacantes como Keenan Davis Do Aston Villa enquanto Emmanuel é mais complicado Denis Nottingham Forest enquanto estava na defesa nomeou Thomas Christensen de Aarhus. Além disso, no meio-campo retomei o contato com o Roberto Pereira, que foi dispensado em 30 de junho pela Udinese. Golpe Salernitana que leva a culpa Chwna Da ala de ataque do Rennes, enquanto Frosinone Arijon IbrahimovicNasceu em 2005 por empréstimo do Bayern de Munique. Ciociari também sonha Okoli De Atlanta a descida não é fácil, mas também há uma descida seca Sánchez Valladolid. Cuidado com Gênova tentando o lance quase impossível Ndombele esporas. Há londrinos sim, mas agora é questão de convencer o jogador. Liberte Bolonha. tomado em ordem Christiansen, Saelemeakers E CalafioriRossoplo acerta Nico Dominguez que pode trazer Remo Froeller. Uma oferta do Nottingham no valor de 8 milhões mais os suíços e amanhã poderá haver um encerramento definitivo. Além disso, cuidado com Moisés carrinho de mãoOs árabes o cortejam e buscam sua cooperação e, em caso de venda, Bologna vai mergulhar em um deles Budo do monge, Bayou pequena f contemplação Benfica. Processo também interessante entre Lecce e Empoli. Joseph vai para a Toscana salgado Enquanto estiver no Salento, o atacante Roberto deve pousar os pequenos. Ambas as transações serão por empréstimo com direito de compra.

fora

Uma importante contratação do Ajax formalizou a chegada de George Mikautadze Do Metz por 16 milhões de euros mais 3 bónus, contrato até 2028. Manchester City aproxima-se de Matthews Nunes Por 60 milhões de euros. O Eintracht Frankfurt está numa posição dupla. colo portos Quer ir para o Paris Saint-Germain e pressiona para vender, e fala-se em 80 milhões de euros, enquanto Fares chega oficialmente Shaibi de Toulouse. Contrato até 2028 para o jovem de 20 anos, também uma nova aventura CarolEx-atacante do Newcastle e Liverpool: A assinatura com o Amiens na Liga Francesa é esperada em breve, e o Marselha aceita Murillo Do Anderlecht, com contrato até 2026. O Valencia anuncia oficialmente a substituição de Musa: ele é ou não de Valladolid. Notícias também ex-Lazio Bastos Assinando com o Botafogo do Brasil. Na Türkiye, foto do Fenerbahçe levando o “búfalo” Morelos que assinará por três temporadas. Lille inclui o goleiro italiano Vito Manoni Com o Benfica a recuperar guias Emprestado pelo Wolverhampton.

série b

O acordo relâmpago foi confirmado ontem e hoje é oficial: Dionísio Ele é o novo jogador do Ternana. Ele pode ser rebaixado do campeonato italiano Helgason Lecce cortejado por Feralpisalo, Veneza e Regiana. Em vez disso, a bomba explodiu Duarte em direção a Osijek. Outro desvio do contador para Galender: Lecco está se aproximando depois que Cittadella tentou ingressar nos últimos dias. Entre Pisa e Cosenza existe a hipótese de intercâmbio entre eles Glazie E florentino Ascoli se aproxima dos saltos. Spezia, que está prestes a vender Holm, quer Atalanta Elias. Finalmente, Barry acerta a arma para Aramo Génova.

Leia também – Lecco está oficialmente na Série B e recurso do Perugia foi rejeitado