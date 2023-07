Todas as alternativas acima

Milão A disputa entre Inter e Romelu Lukaku foi dramática, um telefonema que pôs fim a uma relação que parecia prestes a florescer de vez. em vez de, Dúvidas explodiram em um processo que parecia destinado a um final feliz: Por um lado, o jogador que está prometido à dupla Nerazzurri, mas também está determinado a conduzir novas negociações com outros clubes, por outro lado, o clube não tem certeza da recente situação de pressa com o Chelsea. Agora os dirigentes terão de correr atrás de um atacante para Simone Inzaghi: a lista inclui quatro nomes, mas agora a solução para a situação não parece tão simples.

Álvaro Morata

O atacante do Atlético de Madrid está prestes a deixar o time de Simeone. Como todo bom jogador que se preze, ele tem uma oferta vantajosa dos árabes na mesa. O retorno à Itália o interessa muito: Após o julgamento com a Juventus, a Roma e, acima de tudo, o Milan querem trazê-lo de volta à Serie A. Seus agentes estão convencidos de que podem colocá-lo na liberação de € 10 milhões, e o Atlético de Madrid insiste que a taxa de liberação é de € 25 milhões.

Mehdi Tarami

O atacante iraniano é outro perfil que os dirigentes do Inter estão de olho nessas horas. O Porto colocou-o no mercado, e no final pode sair por vinte milhões. O Milan está na frente, já iniciou negociações com os portugueses, mas ainda não fez nenhum acordo. Ele fará trinta e um anos em três dias e seu contrato expirará em doze meses. Na última temporada, ele marcou 31 gols e 14 assistências em 51 jogosOs números estão lá.

Mbala para baixo

O atacante do Spezia acaba de ser rebaixado para a Série B com a equipe da Ligúria, mas não ficará no campeonato de cadetes por muito tempo. O angolano conhece o futebol italiano, é um jovem de 26 anos acessível. Ele marcou quinze gols na última temporada e não tem problema em se contentar: será um jogador pronto.

Balogun Gery Folarin

O primeiro nome na lista de treinadores do Inter é o de Folarin Jiri Balogun, centroavante nascido em 2001 no Arsenal. No ano passado jogou por empréstimo na Ligue 1 – na Ligue 1 – e marcou 22 gols em 39 partidas. No momento é o perfil que os dirigentes nerazzurri mais gostam. O avançado americano tem apenas 22 anos e o custo do cartão ronda os 35 milhões de euros.