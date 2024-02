O Gana está de volta: vamos para Volta ou para o Algarve em Portugal.

A edição de 2024 da Volta ao Algarve terá início na quarta-feira, 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados (mas para os fãs do ciclismo, o dia em que Gianni Bugno nasceu em 1964 e também o dia em que Marco Pantani foi encontrado morto em 2004). A etapa da corrida, que conforme programado, terá Filippo Ganna largada em preparação para a corrida Milão-Sanremo, a primeira prova principal da sua temporada depois do segundo lugar no ano passado. A corrida, que terminará após cinco etapas no domingo, 18 de fevereiro, já viu os vignoneses sagrarem-se campeões no ano passado. A primeira etapa é provavelmente um sprint de 200 km de Portimão a Lagos, o segundo dia com uma subida até Lagoa Alto desde Foya/Monchique por 171,9 km. A prova também está prevista para ser realizada na terceira etapa dos 192,2 km de Vila Real Sant'Antonio-Taviura. No sábado, haverá tempo para contrarrelógios e atenção à equipa de Viñones, que lutará pelo sucesso na prova de 22 km Albufeira-Albufeira. A etapa final é no domingo, dia 18, e chega à etapa de 165,8 km de Faro ao Alto do Malhão/Lulle. Depois das corridas australianas que foram feitas apenas para 'fazer exercícios de pernas', e depois de um pódio em pista na Nations Cup, veremos se Bebo tenta algo interessante.