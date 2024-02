Allegri após o jogo Juventus-Udinese, coletiva de imprensa e entrevistas: aproveite a transmissão ao vivo

Massimiliano Allegri Ele comentou ao vivo na televisão e na coletiva de imprensa Juventus-UdineseVálido até o vigésimo quarto dia de LigaQue terminou com um resultado 1-0 Para benefício dos convidados: Releia as declarações do treinador e dos campeões da partida.

23h55

Cambiasso para DAZN: “As vaias não me surpreendem”

Cambiasso acrescentou e concluiu: “Somos a Juventus, peso e honra. Aqui, se empatarmos, parece uma tragédia. Temos um ponto em três jogos, as pessoas estão habituadas a um certo tipo de resultados. Hoje foi assim e não estou surpreso”, disse ele. vaiado. Eles existem. O Inter é mais experiente, já disputou partidas mais importantes. “Temos que permanecer unidos, mas não tenho dúvidas, o grupo é ótimo.”

23h50

Cambiasso para DAZN: “Agora não há necessidade de pânico”

Cambiasso para DAZN: “Ninguém esperava um jogo como este em termos de resultados. Faltou-nos determinação no ataque para fazer golos. No segundo tempo fomos lentos e eles fecharam bem a bola, deveríamos ter movimentado a bola mais rápido. Estamos trabalhando no nosso maneira, e é isso que queremos.” “É chegar à Liga dos Campeões. Lutamos contra o Inter, mas agora continuamos nossa jornada com calma e sem pânico porque perdemos três partidas. Precisamos trabalhar com calma e clareza. Sinto-me confortável em todas as áreas do campo. gosto de brincar com a bola, e tento cobrir as posições certas e dar “o meu melhor”..

23h43

Cambiasso para Sky: “Um claro declínio”

Cambiasso no Sky: “Faltou-nos um pouco de determinação no ataque e um pouco de sorte. No segundo tempo eles terminaram bem o jogo, tivemos que virar a bola mais rápido. para continuar.” “Fiquem tranquilos como disse o treinador. Agora temos que reagir e continuar trabalhando, precisamos de confiança. O rebaixamento é claro, um ponto em três jogos não é muito, mas acho que é uma questão de episódios. e funcionários importantes, não tenho uma função preferencial”.

23h40

Cioffi para DAZN: “Prova de grande força mental”

Ciovi para DAZN: “Esta noite é uma recompensa pela determinação demonstrada pelos rapazes em acreditar nas minhas ideias e na forma como trabalho. Os rapazes lutaram incrivelmente bem, todos se saíram muito bem, aqueles que começaram desde o início e aqueles que se juntaram desde o início. banco.”Gianetti trouxe equilíbrio, leitura e experiência. Os meninos sempre mantiveram uma atitude proativa, nunca faltando trabalho. Hoje eles tinham grande força mental. O aspecto físico prevalece em muitos jogadores jovens e talentosos e estou feliz por eles. “Começar de novo depois de 2-2 e 2-3 nos acréscimos não é fácil. Ok? Não foi uma surpresa vê-lo jogar com sua personalidade. Tenho sorte de ter três goleiros fortes.”.

23h37

Allegri fala sobre a ausência de Vlahovic

Allegri acrescentou na coletiva de imprensa e concluiu seu discurso: “As ausências não são perceptíveis, até agora a equipe jogou e marcou pontos com e sem Vlahovic, Danilo e Chiesa.”.

23h36

Allegri na coletiva de imprensa sobre Chiesa e Locatelli

Allegri em coletiva de imprensa sobre as mudanças de Chiesa e Locatelli: “Federico fez um bom jogo, disse a mim mesmo, vamos entrar em Ealing e depois em Seri, então talvez algo saia de seu cruzamento. Nicolosi é um jogador de futebol, eu o coloquei em algumas situações de bola parada. vem a difícil tarefa.” Em parte porque, enquanto eu vencer, tudo será fácil”..

23h34

Allegri em conferência de imprensa: “Em linha com os objetivos da temporada”

Allegri acrescentou na conferência de imprensa: “Fazer conversa fiada neste momento é inútil, é um momento em que precisamos nos recompor e atingir rapidamente a cota da Liga dos Campeões. Estamos alinhados com os objetivos da temporada e o mais importante é nos comprometermos com a equipe construído para vencer. “Tentamos ficar perto do Inter e agora nem tudo está perdido.”.

23h30

Allegri em coletiva de imprensa: Derrota não é resultado de nocaute em Milão

Allegri na coletiva de imprensa: “Esta derrota não é resultado da derrota em Milão para o Inter. A Udinese é uma equipe física que desacelera, uma vez rebaixado é difícil. Perdemos dois jogos consecutivos, mas a visão em torno da equipe não deve mudar. A partir de amanhã temos que pensar no jogo de sábado contra o Verona. Temos que voltar.” Para somar pontos.

23h26

Cioffi on Sky: “Parabéns aos meninos, Gianetti, o líder silencioso”

Sioufi no céu: “Os meninos foram bons, tivemos alguns momentos difíceis mentalmente, mas eles nunca desistiram. O plano de jogo foi executado com muito esforço porque são campeões. Quem entrou jogou muito bem. Lautaro Gianetti é um líder silencioso, não fala muito e ele fala muito.” “Muitos acertos. Ele nos trouxe muito no vestiário em termos de calma e serenidade. São coisas que sentimos falta porque somos uma equipe bastante jovem, sem nos fazer lamentar duas ausências importantes como as de Pereira e Deulofeu. Outro “o passo foi de convicção e frustração por não aceitar o que os dados dizem. Depois continuamos trabalhando, sabendo que estávamos perto do gol, mas não muito perto.”.

23h18

Allegri contou ao DAZN sobre a falta de oportunidades de emprego para Alcaraz

Allegri concluiu para DAZN: “Nas últimas três semanas, são as pessoas que não estão a jogar que tenho de trazer. Olhando para trás, não vamos a lado nenhum. Alcaraz? Preferi trazer outros jogadores pela forma como o jogo estava a decorrer. “Todos nós gostamos de vencer. Gostaríamos de ter ficado atrás do Inter, mas se estivermos -7 com mais um jogo, temos que ser realistas.”.

23h16

Allegri para DAZN: “Os jovens precisam crescer”

Allegri continuou sua análise do DAZN explicando: “Os jovens jogadores precisam crescer, tive muitos deles no meu caminho desde que estava no Milan e sei disso muito bem. O que aconteceu contra a Udinese foi apenas um acidente. ter que olhar.” “O Inter disputou a final da Liga dos Campeões no ano passado, a sua autoestima aumentou e só podemos felicitá-los, mas dou os parabéns aos meus jogadores porque estão a disputar um torneio igualmente importante.”.

23h15

Allegri para DAZN: Parabéns ao Inter e Inzaghi

Allegri continuou para DAZN: “Quando a Juve venceu nove campeonatos foi porque era a equipa mais forte. Tal como acontece agora com o Inter. A equipa mais forte vence, isso é normal. Marcar 60 pontos com um jogo a menos é um resultado extraordinário e devemos dar os parabéns a Inzaghi.” “O Milan vai voltar e isso aconteceu. Chegou o momento da derrota. 53 pontos é muito, mas temos que começar a trabalhar novamente.”.

23h14

Allegri para DAZN: “Desculpe pela primeira derrota em nosso solo”

Allegri de volta ao DAZN: “As entradas foram poucas e fizemos muitos cruzamentos do meio-campo ofensivo. Não abrimos o placar e sofremos gol em cobrança de falta. Porém, os números da Udinese fora de casa não devem ser subestimados. Lamentamos a primeira derrota em casa. lar.” “Em casa. Temos que continuar trabalhando. Acompanhar o Inter era uma ambição importante, mas sempre disse que eles foram construídos para estar nesta fase desde a era Conte. No ano passado chegamos à Liga dos Campeões, sabemos o que aconteceu e agora queremos retribuir a todos.”.

23h11

Allegri para DAZN: Udinese defende bem

Allegri adicionado ao DAZN: “No primeiro tempo fizemos um bom jogo tecnicamente. A Udinese é uma equipe que defende bem e quando tem oportunidade tem que marcar.”.

23h09

Allegri para DAZN: “Um gol estúpido foi marcado”

Alegri no DAZN: “Estamos a atravessar um determinado momento, marcámos um ponto nos últimos três jogos, mas não podemos perder de vista o objectivo sazonal que é a Liga dos Campeões. Temos de atingir o mais rapidamente possível a quota de qualificação para a Liga dos Campeões. Recebemos a nossa meta sazonal, que é a Liga dos Campeões. Gol “Tolo. Nesses momentos a gente cresce.”.

23h09

Allegri to Sky: “Agora temos que estar mais confortáveis”

Allegri adicionado ao Sky: “Houve uma boa chance de Yildiz, mas não há necessidade de reclamar. Estou decepcionado por não termos conseguido vencer três jogos, mas tivemos um bom primeiro tempo: foi um jogo lento para a Udinese também. No segundo tempo” No primeiro semestre tivemos mais dificuldade em criar oportunidades. Agora temos que responder. Um ponto em três jogos? Ninguém esperava isso, mas temos que aceitar. O futebol deve ser encarado como ele é. Chiesa? Federico fez um bom jogo. “Depois de duas semanas de treino intenso, sempre esperamos coisas importantes dele. Já tive momentos piores no futebol e agora precisamos estar mais confortáveis.”.

23h09

Allegri to Sky: “Reinicialize todos e comece novamente de Verona”

Microfones Allegri on Sky: “Durante o ano houve esses momentos, no início não conseguimos marcar nenhum gol e sofremos. A Udinese é uma equipe técnica e física, não é fácil enfrentá-la. Ainda temos que somar muitos pontos para chegar à Liga dos Campeões .” “Reinicie-se e comece de novo em Verona. Este time foi construído com jogadores que não têm muita experiência para vencer o torneio. Desculpe, mas responderemos. Não há necessidade de ficar nervoso agora, temos que pensar no trabalho.”.

23h06

Allegri está prestes a atingir os microfones DAZN

Allegri está prestes a chegar aos microfones DAZN: em dois minutos falará ao vivo.

22h56

Samardzic para DAZN: “O mercado? Feliz por ficar na Udinese”

Enquanto esperava a chegada de Allegri, Samardzic também falou ao DAZN: “Sabemos que vencer em Turim contra a Juventus é muito difícil. Demos tudo e estamos felizes. Queríamos dar cem por cento em todos os departamentos. Cioffi conversou muito conosco porque todos falavam de mim em relação ao mercado de transferências.” Ele me pediu para manter o foco e dar o meu melhor nos treinos. Felizmente agora acabou e estou feliz por continuar na Udinese”..

22h52

Samardzic para Sky: “Gosto de jogar contra grandes times”

Enquanto esperava a chegada de Allegri, Samardzic falou com Sky: “Todos sabemos que é difícil contra a Juventus em casa, mas demos tudo e vencemos. O gol do Giannetti? Estudamos essa situação e o resultado foi perfeito. Motivamos como animais, estamos felizes. Ganhar sempre traz uma confiança incrível. Mercado? Não .” “Não quero ouvir nada, só penso na Udinese. Gosto de jogar contra equipas grandes.”

22h50

Quem é Lautaro Gianetti, vencedor do jogo Juventus-Udinese?

Quem é Lautaro Gianetti, que decidiu a partida entre Juventus e Udinese

22h40

Juventus-Udinese 0-1

No Estádio AllianzUdinese Ganhou graças a um gol Giannetti Aos 25'. A segunda derrota consecutiva e a primeira derrota em casa nesta temporada para os homens de Allegri que, depois de perder o confronto direto, ficaram a -7 atrás dos líderes. Internacional (Um jogo a menos).

Estádio Allianz – Torino