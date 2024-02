Futebol: Liga de Elite Sub-20. Itália derrota Portugal e volta ao topo

Vaticante e Bonfanti marcam o golo da vitória sobre o Sassuolo de Portugal por 2-1 (Modena) (Italpress) – Mais uma vitória, como aconteceu em Malta na final do Europeu sub-19, e a Itália também venceu Portugal no escalão Sub-20, com muitos campeões naquela noite em campo, alcançando sua quarta vitória consecutiva na Liga Elite após derrotar República Tcheca, Polônia e Inglaterra. Três pontos significam que, após a derrota em casa da Alemanha para a Inglaterra, na segunda-feira, a Alemanha mantém uma vantagem de dois pontos sobre os alemães, que também têm um jogo a mais.

O golo decisivo, no estádio “Enzo Ricci” de Sassuolo – perante 1.500 espectadores – foram os golos de Giacomo Vaticante (que foi capitão daquela equipa que conseguiu vencer o Europeu em Julho frente aos portugueses e agora joga para Lecce) e Nicolas Bonfanti (Modena), que é bom em devolver rebote. Fernandes na cobrança de pênalti cobrada por Louis Haasa (Juventus). “Uma vitória merecida para um grupo que trabalhou muito bem nestes dez dias – palavras do treinador Alberto Bollini – que se soma a mais uma grande exibição como a que aconteceu em Inglaterra. na partida.” “Competitividade. Fomos bons em saber lutar, mas ao mesmo tempo aumentamos a velocidade, o drible e a caça ao gol com nosso jogo.” – Foto esportiva ao vivo – (ITALPRESS). glb/com 21-Nov-23 17:07 .