Juventus, Alex Sandro como Trezeguet. Allegri diz: “É difícil encontrar alguém assim” e o clube já decidiu o seu futuro | Primabagina

“Alexandre Sandro Ele pode jogar, teve alguns problemas este ano, mas é um jogador importante. Ele ainda pode oferecer muito ao futebol, na minha opinião. Não é fácil encontrar um jogador como ele“Palavras e pensamentos de um treinador Juve, Massimiliano AllegriOntem, em entrevista coletiva, ele lhe elogiou Alexandre Sandroum de seus legalistas.

Prêmios – Alex Sandro, nascido em 1991, joga pela Juventus desde 2015Com minha facilidade Cinco campeonatosQuatro Taças de Itália e duas Supertaças de Itália. Para ampliar a discussão, o quadro de avisos pessoal do zagueiro brasileiro também traz, entre outros títulos, um título Copa América Com o Brasil dois Campeonatos de Portugal Com o Porto e dois campeonatos paulistas com o Santos. No total, Alex Sandro foi arrecadado 526 partidas Com os clubes, com 21 gols 40 aparições Na seleção nacional com dois gols.

Como Trezeguet – quanto às fichas com a JuventusDe salientar que a possível presença em campo esta noite frente à Udinese permitirá a Alex Sandro chegar à final 320 partidas oficiais em preto e branco, com a participação de David Trezeguet Em segundo lugar entre os estrangeiros com maior número de partidas com a camisa da Juventus, Atrás apenas de Pavel Nedvedque é de 327, número que Alex Sandro pode alcançar e superar nesta temporada.

o futuro? – Experiência e flexibilidade tática (Ele pode jogar como ala ou como zagueiro central). Alex Sandro é um jogador valioso Para um treinador como Allegri Quanto ao futuro, a confirmação em preto e branco parece improvável. em O contrato expira em junhoO brasileiro de 33 anos provavelmente ficará livre, independentemente de Allegri estar confirmado no banco para a próxima temporada ou não.