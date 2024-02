Vasseur: “Hamilton anunciou cedo para evitar distrações” – Fórmula 1

Até 2024

Com a oferta e primeiros cursos de SF-24 Também no circuito de Fiorano Ferrari A temporada de 2024 começou oficialmente, com o objetivo principal de Maranello sendo recuperar do terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores do ano passado para se posicionar como um concorrente direto da Red Bull. Porém, o ano começa a ser especial para Rossa, pois ela já tem certeza de como será seu elenco em 2025.

Anúncio de Hamilton

Conforme anunciado no início deste mês. Lewis hamilton Na verdade, ele será o próximo piloto da Ferrari, bem como o futuro companheiro de equipe de Charles Leclerc. Uma modernidade em que se baseia o gestor de equipe Frédéric Vasseur Ele quis comentar apenas parcialmente no início da coletiva de imprensa realizada após a apresentação dos monolugares e as primeiras voltas na pista de Fiorano

“Lewis certamente seria uma grande oportunidade -O francês anunciou rapidamente- Mas queremos manter o foco em 2024 e Não queremos ter nenhum tipo de distração, por isso fizemos esse anúncio em breve Porque é importante que todos mantenham o foco na próxima temporada”.

Suporte Saenz

O foco está inteiramente nos testes de pré-temporada e nos próximos Campeonatos Mundiais, que serão, portanto, os últimos Carlos Sainz Na Ferrari. Um campeonato que não terá o espanhol apoiado pelo Cavalo Empinado, com a equipa a apoiar o seu piloto durante os 24 fins-de-semana programados: “Estou certo Carlos vai se dedicar totalmente até a última curva da última volta da temporada – Vasseur acrescentou – Toda a equipe ficará motivada com ele. “Estou absolutamente convencido de que Carlos Drag é um jogador muito profissional e terá toda a equipe para apoiá-lo”.