Também venceu Portugal e conquistou o primeiro lugar na Liga Elite

A Itália Sub-20 não tem intenção de parar. A jovem Azzurri, liderada pelo Sr. Alberto Bollini Hoje também a partir das duas horas da tardeEles jogaram uma partida digna da Liga Elite. No início da tarde enfrentaram o Sub 20 Portugal Igualdade de idade: o resultado? Um sucesso estreito muito importante com uma pontuação de 2-1. Um teste de personalidade, conteúdo e eficácia após as vitórias contra Inglaterra, Polônia e República Tcheca, além do empate na primeira rodada com a Alemanha.. Dentro do Estádio Enzo Ricci de Sassuolo, primeiro o Vaticano e depois o Bonfanti venceram os portugueses.

Ao final da partida, o técnico Polini também se pronunciou e expressou sua opinião sobre a partida: “Uma vitória merecida para um grupo que trabalhou muito bem ao longo destas 10 jornadas, que se soma a mais uma grande exibição como a que aconteceu em Inglaterra. Jogámos contra uma excelente equipa portuguesa, que também estava irritada com a sua competitividade. Éramos bons em saber lutar, mas ao mesmo tempo aumentamos a velocidade, os dribles e a busca de gols através do jogo.” Estas são as palavras que apareceram no site oficial da FIFA.

Itália 20 – Portugal Sub20: Notícias

A Itália começou forte: aos oito minutos, Raimondo chutou, mas o chute foi bloqueado por Fernandes. Cinco minutos depois, Hassa chutou ao lado. O domínio da Itália concretizou-se aos 32 minutos: o remate de Vaticante acertou no guarda-redes português. 1 a 0 para a jovem Azzurra. Os visitantes responderam e, oito minutos depois e com o primeiro remate útil, empataram.

Assistência de Giusto para Meirelles na vitória sobre Palmisani. Durante a segunda parte, Portugal focou-se nos contra-ataques. No episódio principal 86: Delavallee bate a cabeça e Gusteau a toca com o braço. O árbitro sinaliza o pênalti: Al-Hasa aparece a uma distância de onze metros. O remate de Fernandes foi bloqueado, mas no rebote Bonfanti foi bom e rápido para dar +3 à Itália e sobretudo o primeiro lugar aos 15.

Foto de : La Presse